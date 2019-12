Vermoeiende boeren blokkeren vandaag alwéér de boel in het hele land: zucht, wat een klojo’s

Pakweg een week na de idiote vergelijkingen met de jodenvervolging en de Holocaust, staan de boeren klaar om hun rol als nieuwe nationale minkukels van Nederland met verve te vervullen. Ditmaal geen ongepaste historische parallellen, maar grootschalige bezetting van wegen, distributiecentra en overheidsgebouwen. Zelfs rechtbanken ontspringen de dans niet.

Net zoals vele andere Nederlanders had ik wel sympathie voor de boeren toen ze eerder dit jaar massaal naar het Malieveld trokken om de regering tot een minder draconisch stikstof- en PFAS-beleid te dwingen. Het begon al om te slaan toen daarna boeren een ramkraak deden op het provinciehuis van Groningen, maar verdween pas echt toen ze meenden zichzelf als de nieuwe Joden uit de Tweede Wereldoorlog te moeten zien. Na op die grove beledigingen voor de nabestaanden van holocaustslachtoffers ook nog eens onverschillig gereageerd te hebben, is wat mij betreft de maat vol met deze protestagrariërs en hun tuigorganisatie “Farmers Defence Force”.

Ja, “Farmers Defence Force”. De hele naam van die beweging drukt al uit dat ze op rottigheid uit zijn. Het roept beelden op van een militaire bezetting en rebellen die gewapenderhand de bezettingsmacht omverwerpen. Zelfs het embleem van de club suggereert agressie: landbouwwerktuigen gehanteerd alsof het wapens zijn.

Het pijnlijke is alleen dat de bezettingsmacht niet de overheid is, maar de boeren zélf. Ze staan namelijk voor de zoveelste keer dit najaar het openbare leven te ontregelen bij overheidsgebouwen en distributiecentra. Om moedeloos van te worden:

“Vanuit Gouda tot aan Utrecht staat het op meerdere plekken stil. Boeren rijden langzaam over de A12. Ook is er nog een ongeval gebeurd wat voor veel vertraging zorgt. Er rijden zo’n zestig of zeventig tractoren. Ondanks de berichten van afgelopen dagen lijkt het er tóch op boeren zich gaan verzamelen bij distributiecentra. Het distributiecentrum van de Albert Heijn aan de Jules Verneweg bij Tilburg is er daar één van. De groepen die vanochtend vroeg vertrokken zijn in Hilvarenbeek en Tilburg hebben zich samengevoegd en gaan richting het distributiecentrum van de grootgrutter. In Leeuwarden gaan boeren op trekkers naar het CJIB en Rijkswaterstaat. In Groningen is het kantoor van de Belastingdienst en de rechtbank het doel.”

Dit soort frustrerende acties waar burgers zeer veel last van hebben moeten altijd een laatste strohalm zijn. Maar de boeren zitten momenteel met het kabinet aan de onderhandelingstafel en een deal is in zicht. Waarom dan toch het land lam leggen? Om de boerenspierballen even te laten rollen en Nederland te tonen dat ze in staat zijn veel schade, hinder en ergernis te veroorzaken? Nou, punt gemaakt wat mij betreft. En ook nog een vierde punt, wat mij betreft: de blokkeerboeren zijn egocentrische eikels.