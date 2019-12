Video: Update van Mark Rutte over koopkracht “onafhankelijke bureau’s voorzien kleine plussen”

Mogelijk stijgt de koopkracht in januari 2020, zo laat premier Mark Rutte weten tijdens de wekelijkse persconferentie bij Nieuwspoort. De koopkrachtramingen komen op een goed moment: een paar extra centjes om de morrende bevolking te sussen was in het verleden een bewezen methode om in het zadel te blijven. De vraag is echter of een paar extra centjes Rutte’s kabinet gaan redden. Zeker met de Urgenda-uitspraak in het achterhoofd…

Op de bovenstaande beelden is te zien hoe premier Rutte de politieke actualiteiten van afgelopen week bespreekt met aanwezige journalisten. Behalve de koopkrachtramingen, die kleine plussen laat zien, sprak de premier ook over de Urgenda-uitspraak en de discussie over ‘de rol van rechters in de representatieve democratie’.

Volgens de premier kapen de rechters de democratie niet met de gehekelde Urgenda-uitspraak, maar passen de rechters de wet slechts toe. Volgens Rutte is de uitspraak van de Hoge Raad dan ook “gebaseerd op de wet” en moeten de personen die hiermee problemen hebben “naar de wetten kijken” en deze “veranderen”. Daar heeft Rutte helemaal gelijk in.

De Tweede Kamer ratificeerde namelijk vrij recentelijk, in 2015/16, het Klimaatverdrag van Parijs waarin concrete doelstellingen met betrekking tot de reductie van CO2 zijn vastgelegd. Omdat de volksvertegenwoordiging akkoord is gegaan met deze doelstellingen, zijn deze vastgelegd in de Klimaatwet.

De Hoge Raad doet niets anders dan het toetsen van deze wet. Sinds de ratificatie van de Klimaatwet van Klaver is CO2-reductie een doelstelling. Zo simpel is het. Dat is niet per se mijn politieke wens, maar wel die van de Tweede Kamer en daarom de juridische realiteit.

Kortom: 2020 wordt een prachtig jaar voor premier Rutte. Hij krijgt de taak om een CO2-reductie van 25% te realiseren in 2020. Hoe hij deze reductie wil realiseren zonder de complete economie te saboteren is niet bekend.