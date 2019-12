Vuurwerk en champagne bij Ongehoord Nederland: 50.000 leden gehaald, zendtijd op NPO is in zicht!

Bij de nieuwe rechtse omroep Ongehoord Nederland kan met een gerust hart Kerstmis en Nieuwjaar gevierd worden: de club heeft de 50.000 leden gehaald die minimaal nodig zijn om de status van aspirant-omroep in Hilversum aan te vragen.

Gisteravond, pakweg een halfuurtje voor middernacht verscheen het verlossende woord op het Twitter-account van Ongehoord Nederland, de nieuwe rechtse omroep van o.a. oud-oorlogsverslaggever Arnold Karskens.”Het is officieel!,” zo werd er gejubeld: “We zijn de 50.000 ledengrens gepasseerd! ON! gaat een aspirant omroep worden!” De teller op de website van de omroep staat bij het schrijven van dit artikel inderdaad op 50.058 leden, dus de kritieke grens is bereikt. Wat volgde op het social media-account, was een grote stroom aan retweets van felicitaties, vuurwerkgifjes en explosies.

Hoeveel mensen ‘dubbel’ lid zijn geworden, wellicht de Nederlandse nationaliteit niet bezitten of anderszijds niet mogen worden meegeteld, is niet bekend. Wel zal ON! vermoedelijk een marge van nog eens 5.000 á 10.000 leden willen opbouwen om zeker te zijn dat het aantal ook écht behaald is.

Toch zijn er nog wel een aantal hobbels te nemen voordat de groep de NPO kan bestormen. Ten eerste moeten die 50.000 leden niet dit jaar gehaald zijn, maar op 1 januari 2021. Oftewel: ON! moet nu een manier verzinnen om al die mensen een jaar lang lid én tevreden te laten houden. Vermoedelijk betekent het dat ze al het één en ander aan content moeten produceren, om mensen geïnteresseerd te houden.

Daarnaast is met een club van zeven mensen aan tafel zitten één ding, uiteindelijk worden tv-programma’s gemaakt door busladingen vol cameralui, presentatoren, producers, ‘roadies’, stagiaires en uiteraard moeten ook de kantine, de IT-afdeling en de klantenservice bemand worden. Kortom: ON! moet de operatie nu flink opschalen om kans van slagen te laten houden.

Dat betekent echter niet dat er iets af te dingen valt op deze prestatie: 50.000 mensen zo ver krijgen dat ze geld naar je overmaken in ruil voor een belofte, is niet niks. Felicitaties aan het team van ON! zijn dan ook op z’n plaats. Maar eveneens moet het besef er zijn dat het échte werk niet achter hen, maar nog reeds vóór hen ligt.