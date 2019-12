Wilders en zoon van Netanyahu zijn het eens: anti-Israëlische aanklager Internationaal Strafhof moet weg!

PVV-voorman Geert Wilders is de zoon van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu – Yaïr Netanyahu – snikkend in de armen gevallen. Of althans, op Twitter. Waar beide heren zich hard maken voor het uit Nederland zetten van de hoofdaanklager van het Internationale Strafhof.

Dat PVV-voorman Geert Wilders sympathieën voor Israël koestert is voor niemand een groot geheim. Maar dat hij nu ook aanpapt met de zoon van premier Netanyahu, is wel groot nieuws. In Israël is men namelijk boos dat het Internationaal Strafhof een klacht van de Palestijnse Autoriteit verder gaat onderzoeken. Men wil weten of er in Gaza en de Westelijke Jordaanoever oorlogsmisdaden gepleegd zijn door Israël.

Israël vindt dat een bespottelijke gang van zaken, en krijgt daarbij steun van de Australische premier Scott Morrison. Wilders haalt die steun van down under aan en voegt daar zelf nog wat ideeën aan toe. Sailliant detail is namelijk dat het Internationaal Strafhof in Den Haag gevestigd is en dus op Nederlands grondgebied staat. Volgens de PVV’er geeft dat Rutte de bevoegdheid om hard in te grijpen bij deze ‘onrechtmatige rechtbank’. Op Twitter fulmineert hij:

“Het Internationaal Strafhof heeft geen gezag hier en gedraagt zich als een bevooroordeelde pro-Palestijnse institutie en een antisemitische kangaroe (onrechtmatige) -rechtbank. De ISH-aanklager Bensouda moet tot ongewenst vreemdeling worden verklaard en Nederland worden uitgezet.”

Nederland als staat wordt niet geacht te interveniëren in rechtszaken die het VN-instituut vormt, maar dat is geen bezwaar voor Wilders. Noch voor Yaïr Netanyahu, die zich snel bij de woorden van de PVV’er aansluit: “Bedankt!” Compleet met heuse vriendschapsvlaggetjes. Het idee lijkt echter volstrekt kansloos. De Nederlandse politiek is veel te trots op het ISH: die zullen niets doen om de vestiging van het VN-hof uit Nederland in gevaar te brengen: óók als dat een behoorlijke bekoeling in de relaties met Israël zou betekenen.