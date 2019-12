Wilders voert nieuwe charge uit tegen allochtone Nederlanders: ‘Aanpassen of wegwezen, dit is ons land!’

PVV-voorman Geert Wilders benadrukt nog maar eens dat hij vindt dat Nederlanders met een migratie-achtergrond die de tradities van ons land niet honoreren hier wat hem betreft niets te zoeken hebben. “Aanpassen of wegwezen,” meent de oppositieleider.

Wie bang was dat PVV-voorman Geert Wilders na het eten van een saamhorige Kerstmaaltijd z’n scherpe randjes was verloren, kan gerust zijn: het meest beruchte Tweede Kamerlid van Nederland is ook in de Kersttijd van dit jaar weer uiterst duidelijk en streng voor elementen die hijzelf niet als onderdeel zit van “ons land.” Zo publiceerde Trouw vandaag over de verwachtingen van Nederlanders met en zonder migratie-achtergrond met betrekking tot het overnemen van tradities. En wat blijkt? Die staan haaks op elkaar:

“Integreren is aan de ander, vinden veel Nederlanders. Nederlanders wier ouders gemigreerd zijn, de tweede generatie, vinden dat ook autochtone Nederlanders hun steentje moeten bijdragen aan de multiculturele samenleving en ruimte moeten maken voor verschillen. Een meerderheid van de autochtone Nederlanders daarentegen vindt dat Nederlanders met een migratieachtergrond mee moeten doen met ‘Nederlandse tradities’ (54 procent) en hun eigen cultuur en gewoonten meer dan zij nu doen moeten loslaten (56 procent).”

Een echte oplossing om de twee groepen nader tot elkaar te brengen heeft Wilders niet. De PVV’er ziet echter meer heil in het al dan niet verplicht laten emigreren van grote groepen mensen als ze Nederlandse tradities niet leren omarmen. Dan moeten ze gewoon “wegwezen,” aldus de politicus. Want dit is immers “ons land.”

Zo komen we er natuurlijk wel met de integratie in ons land. Gewoon stampvoetend roepen dat Nederland “van ons” is, en tradities worden als bij toverslag geaccepteerd door iedereen die zich bevindt tussen Terneuzen en Ter Apel. Mooi man!