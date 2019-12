Zieke troela dumpt hond in bos, emigreert naar de Caraïben, is er nog trots op ook: ‘Opkankeren, kankerschapen!’

Lekkere kerstgedachte: je hond dumpen in een bos, de benen nemen naar de Dominicaanse Republiek en iedereen die je in totale verbijstering achterlaat gewoon de huid volschelden. Nee, voor sommige mensen is schaamte puur en alleen een theoretisch concept waarmee ze nooit praktijkervaring zullen opdoen.

Wat doe je als je naar een warm eiland wil emigreren, en het is veel moeite om je hond mee te nemen? Bijt je dan door de zure appel heen om de hond alsnog op dat vliegtuig te krijgen, breng je het dier onder bij vrienden of familie, of – in een uiterst geval – laat je hem achter in een asiel?

Voor een fatsoenlijk mens geldt natuurlijk: één van de bovenstaanden. Maar dat er in dit land een hoop gewetenloze dierenhaters leven betekent ook dat sommigen er totaal bizarre ideeën over wat acceptabel is op nahouden. Ene Yassira Contreras vond het namelijk de gewoonste zaak van de wereld om haar hond in een bos te dumpen (haar eigen woorden!) en iedereen die daar kritiek op durfde te hebben werd uitgemaakt voor “kankerschaap” en kon ook nog eens een potje “opkankeren”. Of wellicht gewoon een “mafpaffer,” als de ziektes weer even op waren.

Hoe dan ook, lees en wees verbijsterd over dit Facebook-drama in vier aktes:

Misschien dat het Openbaar Ministerie een uitleveringsverzoek bij de Dominicaanse Republiek kan indienen? Het zou mooi zijn als deze dierenmisbruiker zich nog een keertje voor de rechter mocht verantwoorden.