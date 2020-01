AD begint 2020 met aanval op Thierry Baudet door middel van vermoeiende opgewarmde Henk Otten-prak

Het Algemeen Dagblad kon het niet laten om 2020 te beginnen door nog eens uitgebreid oude koeien uit de sloot te halen en als zoveelste medium op rij nog even Henk Otten-gate aan te halen bij Thierry Baudet.

December zal het drukste jaar zijn geweest in de agenda van de zetelroofsenator Henk Otten. Niet alleen mocht hij op de koffie komen in het Torentje om daarna de lakei van de VVD te worden, maar ook zat de voormalige kompaan van Thierry Baudet ineens in alle talkshows en radiouitzendingen. Zogezegd om het jaar nog eens door te nemen, maar eigenlijk om zijn oude partij Forum voor Democratie nog eens een paar trappen na te geven. Dat was van de zomer wel gebeurd, toen Otten daadwerkelijk uit FVD gezet werd. Maar hé: dat kon allemaal nog even dunnetjes worden overgedaan.

Het Algemeen Dagblad is laat op het feestje gearriveerd, maar doet zeker niet onder voor de strapatsen van WNL, EenVandaag, en anderen. En komt nog eens met een uitgebreid Thierry Baudet/2019-jaaroverzicht. En wie speelt daarin de hoofdrol? Jawel hoor, meneertje Hendrikus Frikandellus Otten. Check:

“Naar de buitenwacht probeert Baudet uit te stralen dat de rust met zijn ingrijpen is wedergekeerd, maar de voortdurende onrust sijpelt wel degelijk naar buiten. Zo zeggen de Baudetianen dat Otten ‘overheersend’ is, ‘alles naar zijn hand zet’ en als ‘een dictator’ de boel bestiert, terwijl hij dus ook nog ‘de eigen zakken vult met partijgeld’. Er wordt zelfs een gerucht verspreid dat Otten de planten die Baudet had aangeschaft voor de FvD-kamers in het parlement heeft laten afsterven. Omdat Otten moeite zou hebben gehad met de kostprijs van 9000 euro, zou hij er een fles witte wijn in hebben gekieperd, om ze te laten vergaan. Het kamp-Otten laat zich al evenmin onbetuigd. Baudet zou met het afstoten van Otten allemaal ‘ja-knikkers om zich heen verzamelen’. Stuk voor stuk ‘fanboys’ om zijn ‘narcistische persoonlijkheid’ voortdurend ‘bevestiging’ te ‘voeden’.”

En zo gaat dat artikel ook nog wel even door. Zullen we zeggen – beste media – 2020 wordt gewoon gastvrij, dus daarmee ook Henk Otten-vrij? Tenzij hij natuurlijk weer het loophondje van de VVD speelt, werp dan zoveel spotlights als je kan op deze politieke charlatan. Maar Henk Otten de eeuwige Baudet-criticaster? Dat hebben we nu met z’n allen wel gehoord, hoor.