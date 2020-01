Alles komt goed, heus! Want Diederik Samsom (PvdA) zegt dat uw energierekening écht niet gaat stijgen. Serieus!

De op Mark Rutte na betrouwbaarste man van Nederland zegt dat uw energierekening niet meer zal stijgen. Nou, als Diederik Samsom het zegt, dan komt het wel goed. Toch? Tóch?!

Van Diederik Samsom (u weet wel, de man die de PvdA deed instorten naar 9 zetels, maar vlak daarvoor de benen nam dus er door niemand voor werd aangekeken) hebben we al een tijdje niet echt meer iets gehoord. Er was iets met klimaattafels, en die zorgen dat u flink op kosten wordt gejaagd. Maar daarna was het weer stil rondom Samsom.

Maar vrees niet, want onze Kale Verlosser is nog altijd up and running. Hij heeft een nieuw partijkartelbaantje gevonden als kabinetschef van niemand minder dan Frans Timmermans. Lekker belastingvrij cashen in Europa bij een collega-PvdA’er: altijd prettig, natuurlijk.

En ook voor ons gewone Nederlanders die wél blauwe enveloppen toegestuurd krijgen heeft Samsom goed nieuws. We gaan geen hogere energierekeningen betalen. Alles blijft goedkoop (soort van, dan) en noch Brussel, noch de PvdA zullen ons op kosten jagen. Hoera:

“Nederlandse huishoudens hoeven er niet bang voor te zijn dat hun energierekening de komende jaren zal stijgen als de Europese Commissie met een pakket aan klimaatmaatregelen komt. Dat zegt althans Diederik Samsom, de kabinetschef van Eurocommissaris Frans Timmermans, in een interview met RTL Z. Timmermans is binnen de nieuwe Europese Commissie verantwoordelijk voor de Green Deal, die ervoor moet zorgen dat Europa binnen dertig jaar klimaatneutraal is. Zo wordt vliegen duurder, het gebruik van een elektrische auto gestimuleerd en moeten huizen duurzamer worden gemaakt.”

De man die vijf jaar in een kabinet zat met die VVD-lachebek, die ons €1000 extra beloofde én geen cent meer naar de Grieken, geeft er zijn woord voor. Dus bent u ongerust? Nergens voor nodig! Samsom en de PvdA zijn ‘s werelds meest betrouwbare uitvindingen sinds ducttape!