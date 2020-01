America, f*ck yeah! Trump laat hoogste Iraanse terreurbaas liquideren en toont wie de baas is

De Verenigde Staten slaan hard en genadeloos terug naar Iran voor de bestorming van de Amerikaanse ambassade in het Irakese Baghdad. Het hoofd van de Iraanse Revolutionaire Garde werd daarbij gedood. Qasem Soleimani mag hopen dat er geen God bestaat, want als dat wel zo is brandt hij nu flink in de hel.

Met een simpele foto van een Amerikaanse vlag op Twitter laat president Trump weten dat er met de Verenigde Staten niet te sollen valt. De afgelopen dagen waren Iraanse milities en andere treurwilgen bezig met het aanvallen van de Amerikaanse ambassade in de Irakese hoofdstad Baghdad. Daar wordt nu een bijzonder hoge prijs voor betaald: één van de hoogste leiders van Iran, Qasem Soleimani – de leider van de Revolutionaire Garde (zeg maar wat de SS was voor Nazi-Duitsland) – is met een paar oorverdovende explosies uit de weg geruimd.

Iran leidt hiermee één van de zwaarste verliezen uit hun islamistische geschiedenis:

“President Donald Trump ordered an airstrike at Baghdad International Airport that killed Qasem Soleimani, a key Iranian military commander, in a “decisive defensive action to protect US personnel abroad” that was intended to deter “future Iranian attack plans,” the Pentagon confirmed Thursday. Soleimani — the head of Iran’s Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) Quds Force unit — and Abu Mahdi al-Muhandis — the deputy head of the Iran-backed Iraqi Popular Mobilization Forces (PMF) — were among those killed in the attack early Friday morning local time, according to a statement from the PMF, which said the pair “were martyred by an American strike.”

Op Twitter zijn alle sjiïtishce tulbandfreaks al aan het oproepen tot wraak. Dat is op zichzelf niet zo interessant, want dat doen ze wel vaker. Het verschil is nu echter wel dat ze een zwaar tactisch en publicitair verlies hebben geleden en dus iets (in hun duivelse ogen) recht te zetten hebben. De vraag is: wat gaan ze doen? Krijgt Hezbollah het bevel Israël aan te vallen? Komen er aanslagen op Amerikaans grondgbied? We zullen het moeten afwachten.

Eén ding is zeker: de wereld is beter af zonder massamoordenaar en dictatuurfan Qasem Soleimani. Daarvoor mogen we de Amerikaanse luchtmacht toch wel erg dankbaar zijn.