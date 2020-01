Angstige PVV wil Irak voor de leeuwen gooien, en alle soldaten terugtrekken: “Haal ze nu terug naar huis!”

Als het aan PVV-parlementariër Raymond de Roon ligt, worden ook de laatste Nederlandse soldaten die in Irak werken aan wederopbouw en trainingsmissies naar huis gehaald. Het kabinet kan en mag geen gehoor geven aan die kortzichtige oproep: als alle westerse mogendheden zich terugtrekken uit Irak, zitten we binnen de kortste keren weer met een ISIS-kalifaat of een rabiate Iran-proxy.

De Canadezen gaven al aan zich terug te trekken uit Irak, en ook de Duitsers hebben er genoeg van gehad. Amerika overweegt het openlijk via verwarrende brieven. En als het aan de PVV ligt, volgt ook Nederland de andere Westerse landen in de walk of shame naar het vliegveld van Baghdad, om comfortabel weer naar het eigen warme bed in Europa of Noord-Amerika te vliegen. Kamerlid Raymond de Roon ziet het al helemaal zitten:

“Nato en Duitsland halen militairen weg uit Irak. Nu Nederland nog. Breng onze militairen thuis! NL heeft daar niets te zoeken.”

Wat een angsthazengedrag. Bij het eerste beste signaal dat er wel eens rottigheid in de lucht gaat hangen, nemen westerse soldaten meteen de benen. Is dit hoe de leden van het machtigste militaire bondgenootschap er tegenwoordig uitzien? Een beetje vrijblijvend peshmerga’s trainen en observeren, maar wanneer er écht een beroep op wordt gedaan maken dat je wegkomt? Het is echt onverteerbaar.

En bovendien, desastreus voor Irak. Wat denk je dat er met het land gebeurd als er geen westerling in camouflagepak meer te vinden is? Denk je dat Irak dan op eigen benen kan staan? Nee, natuurlijk niet. Het is binnen een maand overvallen door ISIS of ISIS-achtige apocalyptische terreurorganisaties. Danwel gewoon formeel of informeel ingelijfd in het terreurimperium van Iran. Als je denkt dat we daar in het Westen geen last van zullen krijgen, ben je echt ontzettend naïef.

Dus westerse ministeries van defensie en onze eigen PVV-fractie: blijf. Waag het niet de Irakezen te verraden en met de staart tussen de benen terug te keren naar de quinoa- en Nutellatentjes in die fijne Europese hoofdsteden. De vrijheid staat op het spel in Irak, zo simpel is dat. En als het Westen al niet meer bereid is voor vrijheid te vechten, dan zijn we écht klaar met z’n allen. Want wie gaat het dan wel doen? Zimbabwe? Paraguay? De Fiji-eilanden? Schei toch uit.