Annabel Nanninga (FVD) pakt hysterisch links Amsterdam aan voor massale Corona-mondkapjes: ‘Ze zijn knettergek!’

Volgens FVD-raadslid en -senator Annabel Nanninga zijn ze in de hoofdstad Amsterdam “knettergek” geworden, omdat er al allemaal lui met mondkapjes rondlopen in en om treinstations. Er is nog geen enkele patiënt van het coronavirus in Nederland geconstateerd, maar toch loopt iedereen al helemaal hysterisch te doen. Nanninga ziet het met passend leedvermaak aan.

Het coronavirus slaat wereldwijd hard om zich heen, met name in China en Zuidoost-Azië. In Europa zijn pas een handjevol gevallen bekend, en nog niemand in Nederland. Toch zien linkse pro-globalistische inwoners van Amsterdam hun kans schoon om te laten zien dat ze én op de hoogte zijn van buitenland nieuws (schouderklopje!) en dat ze heel bewust bezig zijn. Dus worden er al op enige schaal mondkapjes gedragen tegen dit beruchte virus dat nog in de verste verten niet in Nederland gesignaleerd is. Twitterfoodie Kayotic Kitchen en haar wederhelft verwonderden zich erover:

“Mijn man laat me net weten dat hij vandaag aardig wat mensen met mondkapjes zag op station Bijlmer. Weten ze in A’dam iets dat de rest van ons land nog niet weet, of zijn ze er gewoon knettergek? “

Kayotic kreeg al snel antwoord van Annabel Nanninga, Eerste Kamerlid en Amsterdams gemeenteraadslid voor Forum voor Democratie. Zij zet zo haar vraagtekens bij de zogenaamde wereldwijsheid van inwoners van Mokum, en zoekt het toch maar in een naslagwerk voor geestelijke aandoeningen: “Dat laatste.”

Geen paniek dus, als u vandaag nog langs Amsterdam moet. Er is geen coronavirus uitgebroken. Alleen het ultralinkse hysterievirus. Maar hé: die uitbraak is allesbehalve recent. Dus als u er nog niet door getroffen bent, kunnen we vermoedelijk wel stellen dat u resistent bent.