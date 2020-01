Anti-autoterroristen D66 en GroenLinks willen automobilisten zwaar laten bloeden voor bezoek aan Amsterdam

Weten jullie wat, extreem-linkse slagers van gewone mensen met een baan? Zoek het ook lekker maar uit in jullie haatenclave aan de Amstel! Nu moeten niet-Amsterdammers die ook hun hoofdstad een keer willen bezoeken weer een boetebelasting betalen aan de gemeentekas. Gewoon, omdat niet iedereen zo’n hoofdstedelijke OV-muppet is geworden.

Amsterdam is al geen prettige plek om te verblijven. Terwijl op de Dam joodse bezoekers de huid wordt volgescholden, zijn pandjesbazen – al dan niet met VVD- of koninklijke connectie – bezig om huurders financieel uit te kleden. Intussen loop je tijdens voetbalwedstrijden van tokkieclub Ajax het gevaar in elkaar getrimd te worden, of wellicht word je op klaarlichte dag met een semi-automatisch geweer doorzeefd. Op bestelling, of misschien wel per vergissing. Vervolgens word je financieel drooggelegd dankzij het uitzuigsysteem erfpacht, en word je gemeente nationaal voor paal gezet door wereldvreemde ‘inclusieve’ grachtengordeldieren. En dan hebben we het nog niet gehad over de crime family Halsema die heersen over de Stopera als de Don Corleones over New York.

Maar de stad die moet doorgaan voor onze hoofdstad is nog niet klaar met het treiteren van burgers. Oh nee, nu moeten ook de automobilisten het ontgelden. Volgens de grootste partijen van deze middelvinger-naar-de-burgerstad, tenminste. Lekker dat laatste beetje geld uit hun zak kloppen, omdat niet iedereen gecharmeerd is van het staats-OV dat rustig door en onder Amsterdam tuft. Dus, dokken maar:

“GroenLinks en D66 vinden de plannen van het stadsbestuur niet ver genoeg gaan en denken aan de invoering van een vorm van rekeningrijden. Beide partijen pleiten voor ‘betalen naar gebruik’. ‘Dat kun je rekeningrijden noemen, tolheffing, dat soort zaken’, zegt GroenLinks-raadslid Zeeger Ernsting. ‘Daar is in Amsterdam vaker om gevraagd. Het Rijk doet er nog moeilijk over. Volgens mij ligt daar ook echt de ruimte om door te pakken. Dan kun je streven naar veel minder auto’s in de stad.'”

Zullen we in plaats van een tolweg een groot hek om die verrotte plek zetten, en snel een andere stad uitroepen tot hoofdstad van ons land? Eentje die van de burgers houdt in plaats van ze aan alle kanten sart en aan de bedelstaf doet geraken? Ik zeg: doen!