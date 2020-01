Anti-Trump complotdenker Peter R. de Vries verbindt Khashoggi-moord aan Iran-aanval: ‘Hij deed inspiratie op!’

Ja, jongens en meisjes, zijn we er weer klaar voor? Een lekker potje complotgorgelen met de Gargamel van de Nederlandse journalistiek – Peter R. de Vries? Nou, hier komt-ie hoor!

Je hoeft echt niet een groot fan te zijn van de Amerikaanse Witte Huis-bezetter Donald Trump. Maar om nu de wildste complottheorieën die je maar over hem kan verzinnen te verspreiden? RTL Boulevard-schnabbelaar Peter R. de Vries deed het vanochtend zonder schroom, toen hij in een grote potpourri van internationale gebeurtenissen allerlei zaken aan elkaar begon te knopen die helemaal niet zoveel met elkaar van doen hebben.

De Vries vindt het namelijk slecht dat de Verenigde Staten één van ‘s werelds grootste staatterroristen heeft omgelegd – namelijk de Iraanse terreurkoning Qasem Soleimani – en ook vindt De Vries het, net als de meeste mensen, ronduit ziek hoe Saoedi-Arabië de kritische journalist Jamal Khashoggi heeft vermoord en in stukken gezaagd in hun ambassade in Turkije. En aangezien Trump de president van Amerika is en Amerika overal mee te maken heeft, kwam zijn naam ook nog voorbij in de Vriesfabel. Het eindresultaat zag er zo uit:

Ik begin te begrijpen waarom Trump zo lauw en terughoudend reageerde op de gruwelijke moord op Jamal Khashoggi in Istanbul. De eliminatie van een onwelgevallige opponent die in een ander land verblijft heeft hem eerder geïnspireerd dan verafschuwd… — Peter R. de Vries (@PeterRdeV) January 7, 2020

Nu nog iets met 11 september of Israël en we hebben een volle complotbingokaart. Knap hoor, Peter de prater!