Arm Den Haag! Partijkartel Hofstad voorsorteert op burgemeesterschap Pechtold (D66): ‘Z’n naam zingt rond!’

Haha, u dacht dat Alexander Pechtold helemaal gratis en voor niets zijn loopbaan als partijleider van D66 beëindigd heeft!? Na een klusje te hebben uitgevoerd op het Binnenhof als architectenknuffelaar is het voor de sociaal-liberaal tijd voor het echte werk: een heuse bekroning op z’n politieke carrière als burgemeester. Dikke kans dat Pechtold binnenkort de scepter zwaait over de Hofstad.

Het is weer feest in het partijkartel, want er valt weer een mooi baantje te vergeven: het burgemeesterschap van Den Haag. Nadat vuurwerkflopper Pauline Krikke (VVD) vorig jaar moest aftreden na een serie aan flagrante mislukkingen, is politiek Den Haag weer aan zet. Wie mag het worden? Wie verdiend het om beloond te worden voor alle inspanningen voor de gevestigde orde? Wordt het misschien… Alexander Pechtold? Zou zomaar kunnen:

“Met de start van een nieuw jaar is ook de zoektocht naar de nieuwe burgemeester van Den Haag begonnen. Er wordt hard gewerkt aan een profielschets die in februari definitief wordt vastgesteld, maar er zingen al verschillende namen rond op het Haagse stadhuis. Edith Schippers, John Jorritsma (burgemeester Eindhoven), Liesbeth Spies (burgemeester Alphen aan den Rijn), Alexander Pechtold en Wim van de Donk (commissaris van de koning in Noord-Brabant) zijn volgens een ingewijde bron personen die de klus aankunnen.”

Voordeel aan Pechtold is dat hij al woonachtig is in Den Haag. Hij heeft er een riant penthouse, gekregen van een buitenlandse diplomaat. In de afgelopen jaren heeft hij het Scheveningse appartement veelvuldig gebruikt als uitvalsbasis voor diverse affaires.

Hoe Pechtold nog achter het net kan vissen? Ironisch genoeg de progressieve quotapolitiek die D66 anders zo omhelst. Want Pechtold is vele dingen, maar geen vrouw. En onder leiding van Kaag en Van Engelshoven is de koers van D66 (en daarmee een significant deel van het illustere partijkartel) helder.