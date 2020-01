Bam! Fidan Ekiz pakt bij DWDD hypocriete Kaag aan die in Iran hoofddoek droeg: ‘Om de islamofascisten te behagen!’

Wenkbrauwoptrekkend moment gisteren bij de NPO gisteren tijdens De wereld draait door. Werd dat, zomaar op primetime, ineens de radicale islam aangevallen? Werd daar zelfs een door links gelauwerde D66-minister op haar hypocrisie aangesproken? Krijgen de seculiere Iraanse studenten een steuntje in de rug? Ja, dat allemaal! Uiteraard is het Fidan Ekiz die de knuppel in het dieprode hoenderhok gooit.

We kennen de NPO natuurlijk allemaal als bolwerk van de PvdA/D66-achtigen. En we weten allemaal hoe zij denken: het grootste gevaar ter wereld heet Geert Wilders, gevolgd door Thierry Baudet. Daarna Donald Trump, op gepaste afstand Mark Rutte (want VVD, dus ook rechts, dus ook slecht) en pas daarna volgen wellicht moordlustige regimes die op de meest gruwelijke wijzen de vrijheid afslachten. Maar hen aanpakken is lastig, want veel van die regimes zijn islamitisch van aard en dus ben je al heel snel een racist als je die probeert aan te pakken – zelfs met handschoenen aan.

Gelukkig hebben we ook nog een paar NPO BN’ers die wél gewoon lak hebben aan die politieke correctheid die Hilversum al decennia in haar greep houdt. Eén van hen is Fidan Ekiz, en zij deed gisteren bij de opening van BNNVARA-rubriek De wereld draait door iets dappers. Ze viel niet alleen D66-kroonprinses Sigrid Kaag aan, maar nam ook openlijk stelling tegen wat zij noemde de “islamofascisten” die Iran in hun bloeddorstige greep hielden. Petje af, hoor.

En ja, de teksten kwamen inderdaad van de onvolprezen Erdal Balci. Maar Fidan Ekiz las ze dus voor bij de NPO. Respect!