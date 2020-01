Bam! Oostenrijkse premier Kurz rekent af met islamistische indoctrinatie, verbiedt hoofddoek voor meisjes onder 14

Sebastian Kurz, de opnieuw geïnstalleerde premier van Oostenrijk, laat er geen gras over groeien nu hij weer aan de macht is. Hij wil de macht van de radicale islam in zijn land verder indammen en wil dat doen door allerlei achterlijke kledingregels die moslimfundamentalisten opleggen aan kinderen te verbieden. Eerste stop: eens kappen met die lompe hoofddoek voor hele jonge meisjes.

Laat kinderen gewoon onbezorgd kinderen zijn! Ze hebben hun hele leven nog om te grabbel te gooien en te spenderen aan schuld, schaamte en extreme religieuze regeltjes. Het klinkt natuurlijk als niets meer dan common sense, maar voor velen is het natuurlijk ronduit schokkend. Je zou maar even zo’n religie eens een keer dwars zitten. Schande! Intolerantie! Racisme!

Nou, laat die verwijten maar lekker komen. Wij weten gewoon dat het intrinsiek deugt om kinderen zo ver mogelijk weg te houden bij religieuze indoctrinatie. Zeker als dat gaat om de meest perverse stromingen op aarde, zoals het Pius X-katholicisme, scientology of de radicale islam. Die laatste wordt nu korte metten mee gemaakt door de Oostenrijkse premier Sebastian Kurz. Net terug na een formatie, en nu al bezig om extremistische gekken met baarden uit het Midden-Oosten en hun onderdrukkende onzinregels bij de strot te grijpen.

Lekker bezig, dus:

“Austria’s Chancellor Sebastian Kurz said it is the government’s duty to “protect young girls” from the harmful side-effects of immigration, defending his pledge to ban headscarves in schools for girls under the age of 14.

In an interview with the Financial Times, published Monday, Kurz also said controlling illegal immigration is at least as pivotal as tackling climate change, adding that both issues will be on top of his government’s agenda.”