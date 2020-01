Bam! PVV’er grijpt NPO-club WNL: ‘Wilde Wilders en PVV-stemmers deporteren, “vrolijk rechts”, m’n neus!’

PVV-Tweede Kamerlid Lilian Helder zou er bepaald niet rouwig om zijn als de omroep WNL van het scherm verdwijnt. Ze laat dat weten aan 50PLUS-voorman Henk Krol, die het verdwijnen van de groep zou beoordelen als “best jammer.” Maar volgens de PVV-vertegenwoordigster heeft WNL hun credo “vrolijk rechts” niet waargemaakt door in het lanceren van aanvallen op Wilders.

Al jaren zoeken Hilversum en Den Haag naar methoden om de omroepen PowNed en WNL de nek om te draaien, doorgaans door onrealistische ledenaantallen te vragen als minimumvereiste. De clubs krijgen nu steeds uitstel vanwege politieke ophef, maar toch lijkt het doek definitief te vallen voor WNL. De omroep is daarom zelf een ledenwervingscampagne begonnen. “Ook liever vrolijk rechts? De NPO mag geen eenheidsworst zijn,” zo legt een speciale donatiepagina uit: “Of enkel links. Daarom is er WNL.” Voor “slechts 5,72 per jaar” kunnen we zorgen dat “het vrolijk rechtse geluid niet verdwijnt” en dat “voor de nodige balans” gezorgd blijft worden.

Iemand die niet ongevoelig was voor de omroep, was 50PLUS-leider Henk Krol. Hij zou het “best jammer” vinden als deze groep het onderspit delft te midden van Hilversums en Haags gekakel. Hij roep mensen daarom op zich aan te melden als lid.

Die oproep van Krol schoot in totaal het verkeerde keelgat van PVV-collega Lilian Helder. Zij was nog niet vergeten hoe WNL onlangs de notoire Wilders-demoniseerder Joop van Riessen uitnodigde. Deze man fantaseerde over het “mollen” van PVV-voorman Wilders en zinspeelde op het deporteren van mensen die PVV stemmen, aldus Helder. En dus zou ze er geen traan om laten als WNL uit het publieke bestel wegvalt. Helder:

“Ik vind het helemaal niet jammer als @WNLOpZondag zou verdwijnen. All time low was de aanwezigheid van Joop van Riessen die eerder opriep om @geertwilderspvv

“te mollen” en mensen die op PVV stemmen te deporteren. “Vrolijk rechts”, me neus!”

Zo. Die pittige tekst mag de ‘rechtse’ omroep in hun zak steken.