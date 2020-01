Bam! Sylvana Simons genadeloos ingemaakt door Shirin Musa: ‘Loopvrouwtje van het salafistische patriarchaat!’

Niemand minder dan vrouwenbeschermer Shirin Musa heeft hard uitgehaald naar BIJ1-frontvrouw Sylvana Simons, die meende het te moeten opnemen voor de meest hardvochtige, meest naar geweld neigende en meest anti-westerse stroming binnen de islam: het salafisme. Voor iemand die opkomt voor de talloze slachtoffers van deze zeloten, is dat onverteerbaar.

Het gebeurt niet vaak dat Sylvana Simons onder vuur wordt genomen door de vrouwenbeweging. Maar als het dan gebeurt, is het ook hard en meer dan terecht. Want ondanks dat Sylvana Simons telkens inclusie predikt en vindt dat alle problemen in ons land ontstaan door het kwaadaardige toedoen heteroseksuele witte mannen. Ietwat gechargeerd misschien, maar het is wel waar het bij haar partij BIJ1 telkens op neerkomt.

Die haat tegen alles wat wit is gaat zelfs zo ver, dat Sylvana Simons het nodig vond om het voor de salafistische pseudo-terreurschool Cornelius Haga op te nemen. Dat zelfs de knetterlinkse Amsterdamse politiek daar zo z’n zorgen bij heeft, noemt Sylvana “islamofobie.” Let wel: het gaat hier dus om extremisten die het gehele vrije Westen afwijzen, een radicale taartpunt van een taartpunt. Maar volgens Sylvana zijn deze extremisten eigenlijk een soort doorsnee moslims.

Dat gaat er echt niet in bij Shirin Musa, die met haar Femmes For Freedom al jaren strijdt tegen wat salafisten en andere conservatieve gelovigen aanrichten bij vrouwen. En hier is dan ineens Sylvana Simons, een ogenschijnlijk vrijgevochten vrouw die toch haar hand in het vuur steekt voor de meest vrouwonvriendelijke stromingen in Nederland. Musa kan er met haar verstand niet bij en pakt het hoofdstedelijke raadslid dan ook hard aan:

“Niet dom, maar gevaarlijk. Keer op keer laat Sylvana zien dat zij aan de verkeerde kant staat: loopvrouwtje van het salafistische patriarchaat “

En daar is natuurlijk geen woord te weinig gezegd.