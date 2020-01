Belachelijk! DENK-rechter oordeelt in voordeel van salafistenschooltje Cornelius Haga; terreurbestuur mag blijven

Het Cornelius Haga Lyceum mag doorgaan met islamistische terreurbestuurders, en minister Slob (Onderwijs) kan daar helemaal niets tegen beginnen. Dat is het verbijsterende oordeel van een Amsterdamse rechter vandaag. Even drie keer met de ogen knipperen, hoor. Maar nee, het was niet Tunahan Kuzu in een toga.

We kennen in Nederland al het fenomeen D66-rechters: zachte heelmeesters die stinkende wonden maken door de meest hardvochtige criminelen te laten ontsnappen met een taakstrafje of slechts elektronisch toezicht. Maar nu is een nieuw fenomeen in opkomst: de DENK-rechter. De magistraat die alle vormen van islamitisch terreur weet weg te wuiven, want er is altijd wel een ‘grondrecht’ zo t buigen dat de rechter de maatschappij niet veilig hoeft te houden. Zie vandaag: de rechtbank Amsterdam tikt minister Slob op de vingers wegens het wegsturen van terreurbestuurders van het Cornelius Haga Lyceum. U weet wel: de school die banden onderhoudt met terroristen, drugsdealende mafklapper Arnoud van Doorn als vrijwilliger heeft en allerlei financiële malversaties pleegt en dat laat doorgaan voor ‘behoorlijk bestuur’.

Die school krijgt nu dus een highfive van de rechter, terwijl de Nederlandse overheid een dikke middelvinger krijgt van een rechter die kennelijk geen zier geeft om veiligheid in ons land. Verbijsterend:

“Volgens de rechtbank zijn er wel tekenen van onrechtmatig handelen en verrijking door personen, maar is dat op zichzelf niet voldoende om het hele bestuur weg te sturen. Van algeheel financieel wanbeleid, zoals de minister stelde, is geen sprake. Bovendien waren de financiële tekortkomingen al bekend, en vormden ze eerder voor de onderwijsinspectie geen reden om in te grijpen. Verder is het de rechtbank niet gebleken dat het burgerschapsonderwijs op het Haga Lyceum tekortschiet. Evenmin hoeft de school afstand te nemen van de salafistische personen die de school hebben bezocht. Hun invloed was beperkt of is niet aangetoond, aldus de rechtbank.”

Ik hoop dat de rechter die deze onverantwoordelijke uitspraak deed, beseft wat hij doet. Als een 0ud-leerling van deze school over een paar jaar een aanslag pleegt, kleeft er bloed aan z’n handen.

Voor minister Slob en de samenleving is er trouwens nog een herkansing: de Staat gaat in beroep tegen dit absurde vonnis. Hopelijk valt er daar nog wat te veranderen aan deze clusterfuck van een gerechtelijke uitspraak.