Berichtje uit de SJW-bubbel: Universiteit biedt cursus “legaal flirten” aan. “Sommigen kennen de grenzen niet!”

Studenten aan de Universiteit Gent kunnen zichzelf straks de meesters in de edele kunst van het “legaal flirten” noemen. Want, zo zullen ze volgende maand leren, sommigen kennen nu eenmaal de grenzen niet en gaan illegaal flirten. Niemand die precies kan uitleggen wat dat is, maar wel dat het onwenselijk is.

Wat een bofkonten, daar bij onze zuiderburen. Binnenkort kunnen ze er allemaal “legaal flirten”. Want in het post-#metoo-tijdperk is ineens iedereen die toespelingen maakt een potentiële aanrander. Dat moeten we natuurlijk niet hebben, en zeker niet in een universiteitsstad als Gent. Waar het natuurlijk vooral een safe space hoort te zijn. Geen plek voor micro agressions. En dus, hup, moeten de studenten op cursus “legaal flirten”:

“De universiteit van Gent organiseert een lezing over “legaal flirten”. Een gastprofessor strafrecht komt langs om de studenten te leren hoe ze moeten flirten en hoe ze moeten omgaan met seksueel overschrijdend gedrag. Hebben de studenten zo’n lezing nodig? “Ik weet niet wat legaal of illegaal flirten is, maar ik kan me wel inbeelden dat sommigen de grenzen niet kennen.” Maar we zijn er vaak over bezig. Als iemand je aanraakt, dat lijkt zo normaal. Maar dat is eigenlijk echt niet oké, dat is jouw lichaam”, zegt een van de studentes. “Als je uitgaat zie je het wel vaker.”

Want het precies is weet dus nog geen hond. Maar geen nood: want dat kan gaandeweg allemaal wel worden uitgevonden. Wat natuurlijk belangrijker is, is dat je van die cursus een groot certificaat ontvangt en op je muur hangt. Zodat je aan al je SJW-vriendjes en -vriendinnetjes kan laten zien: zie je wel, ik deug. Want ik kan legaal flirten! Oef… Of zoals ze dat in Vlaanderen plegen te zeggen: amai!