Daar komen de Kroaten! Honderdduizenden migranten trekken dankzij EU naar Westen voor het geld

De EU heeft gezorgd voor honderdduizenden Kroatische migranten die naar West-Europa zijn getrokken of dat nog willen doen om in landen als Nederland op zoek te gaan naar een hoger inkomen. De situatie is zo nijpend, dat Kroatië de noodklok heeft geluid: het land dreigt ten onder te gaan aan alle emigratie.

Kroatië sloot zich in 2013 aan bij de EU, en daarmee vervaagden ook meteen de grenzen die het Balkanland had met de rest van de Unie. Het gevolg? Honderdduizenden Kroaten lieten het land voor wat het was en besloten hun geluk te beproeven in landen als Duitsland of Nederland, in West-Europa. Ze zijn allen op zoek naar een fors hoger salaris, en hopen dat hier te kunnen gaan verdienen.

Inmiddels hebben zoveel Kroaten hun land verlaten, dat het niet alleen problemen dreigt te geven in de bestemmingslanden, maar ook in Kroatië zelf. Minister-president Andrej Plenković maakt van een optreden in Brussel gebruik om te schetsen hoe nijpend de situatie in zijn land is. In The Telegraph wordt zelfs gesproken over een heuse bevolkingscrisis:

“European Union freedom of movement rules have triggered a population crisis in Croatia, the last country to join the EU, with hundreds of thousands of Croats moving to Western Europe for higher pay. “Croatia suffers a population loss equivalent to losing a small city every year,” Andrej Plenković, the prime minister, said at a press conference to mark the country holding the rotating presidency of the EU for the first time.”

Hoe Plenković dat hoopt op te gaan oplossen? Eenvoudig: meer geld! Uit Brussel welteverstaan. Driemaal raden dus welk netto-betalend land ook dáár voor mag gaan opdraaien. Precies: dat zijn wij.

De EU is dus weer lekker bezig. Niet alleen heeft de landenclub uit Brussel gezorgd voor een zorgwekkende leegloop in lidstaten als Kroatië, met alle gevolgen voor de achterblijvende bevolking van dien. Maar ook worden landen als Nederland dus door de EU gedwongen daar uiteindelijk voor te betalen. Om met de woorden van Johan Hoogeboom te spreken: dan heb je dus dubbel pech!