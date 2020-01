Dáárom dus dat boerkaverbod: politie arresteert niqaabdraagster met voorliefde voor steekmessen

Een incident in Frankrijk vandaag laat nog maar eens zien waarom dat boerkaverbod niet alleen een mooie piketpaal in de strijd tegen de radicale islam is, maar gewoon bittere noodzaak in een maatschappij die terrorisme probeert uit te bannen.

Het heeft er alle schijn van dat Parijs vandaag aan de zoveelste verschrikkelijke islamistische terreuraanval is ontkomen, dankzij doortastend optreden van de politie. Natuurlijk, je hoeft die Parijse politie niets meer te leren – die oefenen iedere week hun vaardigheden op het zich gruwelijk misdragende tuig van die gele hesjes-nonvaleurs. Dus een vrouw in een niqaab met een Koran, een mes en een flinke portie bizar gedrag? Ja, dat is natuurlijk een kat in het bakkie:

“Een 37-jarige vrouw in nikab is zondagavond aangehouden op treinstation Paris Austerlitz in de Franse hoofdstad. De vrouw droeg een mes en een koran bij zich en viel op door haar gedrag. Een jonge man die op het station stond te wachten, waarschuwde daarop de politie.”

Het lijkt er dus sterk op dat een aanslag is verijdeld vandaag. Dus: hoera! De niqabi met een mes pas echter in een trend van oplaaiend jihadistisch steekgeweld. De afgelopen dagen was het raak in het Duitse Gelsenkirchen en de Franse steden Metz en Villejuif.

Het afgelopen weekend bewijst dus twee trieste zaken: salafistische steekgekken zijn terug van nooit weggeweest, en zo’n boerkaverbod is een hele goede zaak. Zo, en dan nu even de train naar Paris Austerlitz pakken!