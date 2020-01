De Correspondent lanceert harde aanval op Thierry Baudet: ‘Thierrypicking! Wetenschappelijk klinkende onzin!’

Het links-liberale medium De Correspondent komt vandaag met een frontale aanval op FVD-voorman Thierry Baudet. Hij zou “selectief allerlei wetenschappelijk klinkende dingen zeggen om volstrekt onwetenschappelijke onzin te verkopen,” aldus hoofdredacteur Rob Wijnberg in een lange klacht over de uitlatingen van de oppositieleider.

Dat ze bij het progressieve medium De Correspondent geen fan zijn van rechtsconservatieve grappen en grollen, dat is natuurlijk bekend. Sterker nog: daar tegen strijden is waarvoor het ietwat zurige opiniemedium ooit is opgericht. Dus het mag vanuit dat perspectief dan ook bepaald geen verrassing zijn dat ‘de Corrie’ vandaag de al eerder verzonnen term ‘thierrypicking’ uit de mottenballen haalt om FVD-voorman Thierry Baudet ermee om de oren te slaan. De Correspondent vindt dat hij teveel “onzin” verkoopt die hij dan, ergerlijk genoeg, dan weer wel wetenschappelijk laat klinken. Wijnberg:

“Thierrypicking. Hoog tijd dat woord toe te voegen aan de Van Dale. Thierrypicking is: selectief allerlei wetenschappelijk klinkende dingen zeggen om volstrekt onwetenschappelijke onzin te verkopen. Ik zou daarom willen voorstellen van Thierrypicking niet alleen een officieel woord, maar ook een hashtag te maken. Verkondigt de Forum-leider weer politieke propaganda onder het mom van zogenaamde wetenschap? Ontmasker het dan voor wat het is: #thierrypicking”

Wat volgt is een betoog over hoe de klimaatscepsis die Forum voor Democratie aan de dag toont, eigenlijk geen basis in de feitelijke werkelijkheid heeft.

De column van Wijnberg kan niet op algemene instemming rekenen. “De Correspondent heeft altijd veel woorden nodig om puur activisme te verpakken als zogenaamde diepgang,” aldus Elsevier-scribent Hans van Tellingen. Een FVD-lid oppert tevens om naast ‘Thierrypicking’ ook de uitdrukking “oude Wijnberg in nieuwe zakken” toe te voegen aan de Van Dale: “Betekent zo veel als “het willens en wetens verkeerd duiden van uitspraken van een politicus die jouw gedachtengoed niet vertegenwoordigt.”