DENK-video met Kuzu: ‘Halal slachten kan niet verboden worden, want er wonen heel veel moslims in Nederland!’

In een nieuwe video van DENK maakt Tunahan Kuzu stampij tegen een mogelijk verbod op de halalslacht, die nog altijd gewenst wordt door partijen als de Partij voor de Dieren en de PVV. Een slager met wie Kuzu een dag meeloopt, is er fel tegen. Zijn redenatie is simpel: er wonen nu eenmaal veel moslims in Nederland, dus Nederland heeft de halalslacht gewoon maar te handhaven.

Met een nieuwe video heeft DENK vandaag de aanval geopend op partijen die de rituele slacht, waaronder ook de islamitische halalslacht willen verbieden. De partij heeft niets op met bezwaren die te maken hebben met diervriendelijkheid, en focust zich vooral op de vrijheid van religie. Een echte “Nederlandse vrijheid,” aldus DENK-voorman Tunahan Kuzu alsmede een slager in Amsterdam-Noord waar hij een dagje op bezoek was.

De hoofdstedelijke slager vindt dat het verbieden van de halalslacht simpelweg “niet kan”. Zijn redenatie is eenvoudig: er wonen anno 2020 inmiddels zoveel moslims in Nederland, dat de Nederlandse overheid deze bevolkingsgroep puur om getalsmatige redenen geen strobreed in de weg kan leggen. Er zijn nu eenmaal veel islamieten in ons land, aldus de slager uit Mokum, en dat betekent dat zij per definitie hun zin moeten krijgen. Klaar is Kees!

Ook maakte de man zich druk om de hoogte van de zorgverzekering en de verhoging van het lage btw-tarief, die vorig jaar inging. Het leven in Nederland is daardoor veel duurder geworden dan in andere Europese landen, vond hij.