Dictators Milieudefensie tacklen groen gas: ‘Iedereen, ongeacht omvang portemonnee, moet mee met energietransitie!’

Als het aan de gestaalde kaders van de linkse actiebeweging Milieudefensie ligt, gaat geen gemeente nog huizen met een gasaansluiting bouwen. Ze gedragen zich als ware dictators, en proberen gewoon de bouw van nieuwe huizen te frustreren om hun drammerige zinnetje door te drijven. De Drentse gemeente De Wolden merkt nu hoe akelig fanatiek die lui zijn.

Elke dag weer ‘wereldproblemen’ oplossen met Milieudefensie! Gisteren was het nog het ‘neoliberalisme’ afbreken tegen alle racisme en haat die in de samenleving zouden leven, en vandaag is het drammen tegen groen gas. Groen gas, ja. Want niet alleen is gas één van de meest klimaatvriendelijke energiebronnen, ook heeft gemeente De Wolden, in Drenthe, bedongen dat nieuwe huizen die het bestaande netwerk gebruiken niet in overtreding zijn van het vingerwapperregeltje om geen nieuwe huizen op gas aan te sluiten.

Maar dat is uiteraard allemaal niet ambitieus en fanatiek genoeg voor het voetenstampclubje Milieudefensie. Zij eisen dat de energietransitie iedereen en alles opslokt, ongeacht portemonnee. Iedereen moet verplicht mee in het duurzaamheidscircus, desnoods tegen de wil en tegen de accomodatie van de gemeente in. En voor dat ‘nobele’ einddoel zijn ze bereid om ver te gaan:

“De Wolden zet samen met netbeheerder Rendo in op groen gas, dat via het bestaande net van gasleidingen naar de afnemers wordt getransporteerd. Daarom stelt de gemeente inwoners vrij van de verplichting gasloos te bouwen. Daar is Milieudefensie het niet mee eens en heeft bezwaar tegen het besluit aangetekend. Volgens Milieudefensie moet iedereen, ongeacht de omvang van de portemonnee, mee kunnen doen aan de energietransitie: de overgang van fossiele naar hernieuwbare energie. Dat gasloos bouwen in De Wolden niet verplicht is, zet volgens de Milieudefensie een streep door het uitgangspunt van gelijkheid.”

En als spuit 11 bemoeit Milieudefensie zich nu tegen de procedures aan rondom de bouw van de nieuwe woningen. Fijn man, dat gaat echt helpen met dat tekort aan huizen in dit land… dat jullie de boel nog even gaan zitten traineren vanwege jullie wens dat iedereen, vrije keuze niet mogelijk, maar mee moet doen aan die energietransitie. Ondanks dat gas helemaal zo slecht nog niet is.

Maar hé: het is 2020. En dat betekent: als je zegt dat je het voor het klimaat doet, mag ineens alles. Jottem!