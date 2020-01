Directeur Milieudefensie: ‘Racisme en haat? Schuld van neoliberalisme, niet van vrijheid inpikkende migranten’

Natuurbeschermingsorganisatie Milieudefensie gaat tegenwoordig kennelijk ook over de politieke sentimenten in de samenleving. Want als het aan directeur Donald Pols ligt, zijn we met z’n allen veel te racistisch en haatdragend geworden de afgelopen jaren. Het zogenaamde “neoliberalisme” zou dat hebben gedaan, terwijl men allemaal boos is geworden op migranten die vrijheden afpakken. Wat dat met milieu te maken heeft? Ik weet het ook niet.

Je zou denken dat liefde voor dieren en natuur iets kan zijn wat links én rechts bindt. Maar helaas, daar denkt de directeur van milieuclub Milieudefensie behoorlijk anders over. Als het aan deze Donald Pols ligt, omarmen we nu allemaal massaal het verhaal van radicaal-linkse partijen als BIJ1 en de SP. En hebben we het verder niet meer over wat immigratie doet om Nederland voorgoed te veranderen.

Sterker nog, me moeten ons helemaal geen zorgen maken over migranten. Nee, een vaag idee van een socialistische studeerkamerfilosoof is wat het échte gevaar vormt voor Nederland. Want neoliberalisme, dat is dus écht gevaarlijk. Aldus Donald Pols, de hogepriester van Milieudefensie dus:

“Terwijl jij je zorgen maakte dat migranten je vrijheid inpikte, pakte het neoliberalisme je spaargeld, stuurde je baan naar het buitenland, beroofde je van je gezondheidszorg, ontmantelde het onderwijs, en storte je in de schulden-en liet je zitten met alleen maar racisme en haat.”

Milieudefensie doet wel vaker opmerkelijke uitspraken. Zo klaagde de club over teveel foto’s van vrouwen in bikini’s op het moment dat het buiten warm is, en maken ze bedrijven het leven zuur met onredelijke eisen.