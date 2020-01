Egomaniakale Peter R. de Vries gebruikt D66-drugsophef om zichzelf in zonnetje te zetten: ‘Alleen maar ellende!’

Natuurlijk: ook Peter R. de Vries probeert een slaatje te slaan uit de ophef die D66 vandaag probeert te scheppen rondom harddrugs. Ook schuinsmarcheerder De Vries vindt dat een goed idee, vertelt hij vandaag uitgebreid in niet één, maar twee video’s. Alles om vanavond maar uitgenodigd te worden als “””expert””” bij ofwel Op1, ofwel Jinek.

Het zal vrijwel niemand ontgaan zijn, die aanval van D66 op onze nationale geestelijke gezondheid. De sociaal-liberale lalapartij wil harddrugs legaliseren, van XTC tot heroïne spuiten. Alles moet maar kunnen volgens de parlementaire jetsers van Jetten. En wie staat daar paraat om er een partijtje op mee te surfen? Jawel hoor. Het is Peter R. de Vries. Die nu eenmaal van alle onderwerpen verstand heeft, vooral als ze vermoedelijk ‘s avonds worden besprek bij een talkshowhost naar voorkeur. Dus Peter ziet zijn kans schoon, en vlogt wat af voor D66 zelf:

“Ik ben voor. Omdat het drugsbeleid tot nu toe een faliekante mislukking is geweest.” Vind jij net als misdaadverslaggever @PeterRdeV dat het hoog tijd is voor een andere drugsaanpak? Spreek je ook uit https://t.co/qTaEomjiIw#ikmaakmedrug pic.twitter.com/1ducs7yb6z — D66 (@D66) January 20, 2020

Maar waarom het bij één video die pro-chemisch vergif is houden? Waarom niet twee? Dus hoppa, ook voor de camera’s van EenVandaag was onze Peter niet te beroerd om nog eens zijn verhaal af te steken. Omdat handhaving niet 100% effectief is geweest, moeten we deze maar helemaal staken. En moeten we strijden voor het ziek, verslaafd, en dood maken van een ontelbare hoeveelheid kwetsbare Nederlanders:

Het kabinet moet onderzoek gaan doen naar het reguleren van nu verboden middelen als XTC, cocaïne en paddo's. Dat vindt onder andere @D66. Ook Peter R. de Vries (@PeterRdeV) wil soepelere regels. ➡️ https://t.co/x9wNz1Ppas pic.twitter.com/1WjNpR6WPW — EenVandaag (@EenVandaag) January 20, 2020

En nu dus het grote wachten. Wie gaat als eerste toehappen en Peter XTC de Vries bellen voor een stoeltje aan tafel? Eva Jinek, of Schimmelpenninck/Groenhuijsen/Van den Brink/Jakhals Erik/een andere NPO-pipo? Place your bets… now!!