Eindoordeel Nieuwsuurdebat Baudet vs. Jetten: het waren de vooringenomen NPO en D66 samen tegen één

Jawel, al die oproepen van Forum voor Democratie om de NPO te saneren zijn Hilversum niet in de koude kleren gaan zitten. Ze zien de partij en diens leider, Thierry Baudet, onmiskenbaar als vijand. Een nadere analyse van het debat bij Nieuwsuur tussen Baudet en Jetten over de rechterlijke macht onderstreept dat.

Nog even over dat Nieuwsuur-debat tussen Rob Jetten (D66) en Thierry Baudet (FVD) van eerder deze week. De twee vlogen elkaar in de haren over de vraag of rechters momenteel te veel of te weinig invloed uitoefenen op het Nederlandse bestuur. Momenteel is de situatie ontstaan dat de Tweede Kamer gewoon buiten werking gesteld wordt als iemand een rechtszaak aanbindt omdat hem een stukje door de meerderheid van de Kamer gedragen beleid niet aanstaat. Is de rechter dat eens, dan kan het landsbestuur de pot op: hij krijgt zijn zin.

Het is inmiddels mode op links om te doen alsof het weer in balans brengen van de trias politica eigenlijk niet het doel is, maar de trias politica gewoon opblazen. En dat vindt niet alleen D66, maar ook Nieuwsuur, waar Baudet en Jetten in debat gingen. Gelooft u me niet? Gelukkig zijn er oplettende kijkers die eens even turven hoe volstrekt “neutraal” de ingrepen van NPO-presentatrice Mariëlle Tweebeeke waren. Mattijs Glas (“Filosoof | Wijsgeer | BA/MA | Hedonist”) had alles eens overzichtelijk op een rijtje gezet:

“Onderbreking van Rob Jetten door Thierry Baudet: 0

Onderbreking van Baudet door Jetten: 8

Onderbreking van Baudet door presentatrice: 16

Onderbreking van Jetten door presentatrice: 1 Iemand nog vragen over de objectiviteit van Nieuwsuur?”

Juist ja.