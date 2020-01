Europa, pas op uw zaak! Oppereurofiel Verhofstadt gaat nieuwe pro-superstaat EU-dramclub leiden

Het Belgische spook van de EU-opera, Guy Verhofstadt, heeft er een nieuwe prestigieuze functie: hij mag de president worden van de “Conference on the Future of Europe,” een platform waarmee de Europese Unie het draagvlak voor een nieuwe Brusselse ronde van het afpakken van soevereine machten van lidstaten.

Zijn we klaar voor nóg meer EU? Zet je maar schrap, want de EU heeft zojuist de grootste cheerleader van Europese eenwording benoemd op een sleutelpositie. Guy Verhofstadt mag als ‘president’ een conferentie gaan leiden om tempo te maken met de federalisering van. Europa moet namelijk ‘hervormd’ worden. En dat betekent: minder macht voor lidstaten, wegvagen van de nationale elementen bij de vijfjaarlijkse Europese Parlementsverkiezingen, en allemaal ander ‘leuks‘:

“Liberal MEP Guy Verhofstadt will become president of the “Conference on the Future of Europe,” an exercise to consider how the EU should be reshaped, according to a deal between European Parliament leaders.

The exercise will consider topics including changing the Spitzenkandidat or “lead candidate” system to select the next Commission president, setting up transnational lists of MEPs and reforming Council decision-making.”