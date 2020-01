Facepalm! Kabinet gaat antisemitische campagne BDS beschermen: ‘Is vrijheid van meningsuiting!’

Wederom een klap in het gezicht van de Joodse gemeenschap in Nederland. De uiterst onprettige ‘BDS’-campagne mag gewoon doorgaan en wordt door dit kabinet zelfs geschaard onder de vrijheid van meningsuiting, ondanks dat het haatzaait en uitsluit. Minister Blok ziet er geen problemen mee, zegt hij in antwoord op Kamervragen van de borderline antisemitische partij DENK.

Ziezo, DENK heeft weer eens een slag geslagen. Het heeft via Kamervragen het grootste warhoofd van het hele kabinet-Rutte zover gekregen dat hij de antisemitische boycotactie ‘Boycot, Divest, Sanction’ ondersteunt bij wijze van “vrijheid van meningsuiting”. Met grote teleurstelling noteert het CIDI:

“Het onderschrijven van BDS valt onder de vrijheid van meningsuiting en deze vrijheid moet beschermd worden. Dat laat minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok weten in antwoord op vragen van Tunahan Kuzu (DENK). In zijn Kamervragen gaf Kuzu ook aandacht aan de BDS-beweging. Volgens het DENK-Kamerlid heeft de Israëlische regering een “frontale aanval” op de “geweldloze BDS-beweging” geopend. Minister Blok antwoordt dat het onderschrijven van BDS “onder de vrijheid van meningsuiting” valt. “Het kabinet is van mening dat deze vrijheid beschermd moet worden”, aldus de bewindspersoon op Buitenlandse Zaken.”

BDS wil dat Israël internationaal geïsoleerd wordt, door geen internationale investeringen meer te doen in het land en de economische ‘output’ van het land niet te importeren. Bovendien moeten de VN en andere internationale gremia strafmaatregelen nemen tegen het regime. Zogenaamd is dat vanwege een vermeende onacceptabele behandeling van de Palestijnse bevolking, maar de waarheid is natuurlijk: omdat Israël de enige Joodse staat ter wereld is. En de Joden, die hebben het nu eenmaal gedaan en moeten boeten.

We kennen dat treurige geluid natuurlijk van de sneuneuzen van DENK. Maar dat het kabinet en VVD-minister Blok hier in meegaan? Complete, beklagenswaardige onzin. Maar Tunahan Kuzu lacht in zijn kwaadaardige vuistje.