Forum voor Democratie profileert zich tot onderwijspartij: ‘Maak docenten weer de baas in de klas!’

De onderwijswereld heeft inmiddels wel geleerd van Rutte III: D66, die zich profileert als onderwijspartij, daar heb je als docent niks aan. Vandaar dat het een gouden kans is voor Forum om zich te onderscheiden als onderwijspartij. De PVV, CDA en VVD profileren zich te weinig en laat Forum zich nu net wel duidelijk uitspreken over de problematiek binnen het onderwijs! Een gouden zet van Forum!

Op haar eigen site had Forum al kort en bondig haar standpunten rondom het onderwijs geformuleerd. Maar de laatste tijd profileert Forum zich ook in de diverse Staten en de Tweede Kamer steeds beter als een onderwijspartij, dit tot grote schrik van de wannabe onderwijspartij, D66.

Niets is belangrijker voor de toekomst van ons land dan goed onderwijs. Een drastische verbetering van het basis- en middelbaar onderwijs is noodzakelijk. Hiervoor zijn geen ingewikkelde ‘hervormingen’ nodig – eerder het omgekeerde: rust in de tent en veel ruimte aan scholen en onderwijsinstellingen om zelf te bepalen wat het beste is voor de leerling. De focus moet liggen op de kwaliteit van het onderwijzend personeel – en kwaliteit wordt dan ook beter beloond.

Al die onderwijs vernieuwingen halen niks uit, docenten worden geacht coaches/zorgdragers/speelbal te zijn voor klassen. Al die moderne onderwijsvormen tonen tot nu toe geen enkel resultaat. Van Onderwijs Op Maat tot gepersonaliseerd leren, de kritieken van de docenten zelf liegen er niet om.

Forum wil dat de docent weer de leiding krijgt in de klas, niet één of andere vage manager of onderwijskundige – die nog nooit voor een klas heeft gestaan, maar wel allemaal mooie theorieën heeft.

Forum heeft gelukkig genoeg expertise uit het werkveld om met zinnige veranderingen op de proppen te komen, wij kijken er naar uit!