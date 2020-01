Forum voor Democratie waarschijnlijk GROOTSTE ledenpartij van Nederland: ‘Vereerd, trots… 2020 wordt óns jaar!’

2020 is op een euforische manier begonnen bij Forum voor Democratie. De partij is nog altijd de kleinste in de Tweede Kamer, een middelgrote speler in de peilingen… maar nu vermoedelijk wel de grootste ledenpartij van heel Nederland. Thierry Baudet is uitzinnig van trots.

De officiële cijfers van de andere politieke partijen zijn nog niet binnen, maar Forum voor Democratie heeft alvast bekendgemaakt dat zij 42.000 betalende leden hebben aan het begin van 2020. Dat maakte de partij bekend via Twitter. Als dat zo is, dan is FVD de grootste ledenpartij van Nederland en – behalve als één van deze twee een onverwachte groeispurt maakt – hebben zij de SP en het CDA ingehaald met een kleine marge.

Thierry Baudet voelt zich de koning te rijk:

“Meer dan 42.000 leden! Nu vrijwel zeker DE GROOTSTE PARTIJ VAN HET LAND! Ongelooflijk. Heel veel dank voor alle support. Toen ik FVD een paar jaar geleden begon had ik niet durven hopen op ZOVEEL enthousiasme! Dankbaar. Vereerd. Trots. 2020 wordt óns jaar!”

Er is geen trofee voor deze prestatie, maar de subsidie die politieke partijen krijgen is behalve gebaseerd op het aantal Kamerzetels ook gerelateerd aan het aantal leden dat een politieke beweging heeft. Forum voor Democratie krijgt daarmee voor 2020 dus het grootste stuk van die subsidietaart. Geld dat de partij goed kan gebruiken voor de aankomende verkiezingscampagne, die aan het einde van het jaar in alle rust van start gaat. Ook kan de partij er verder mee worden uitgebouwd, en wellicht kunnen er zelfs nieuwe kamerplanten voor de FVD-fractie mee worden aangeschaft.

En wie weet: na een 2019 met hoge pieken en diepe dalen kan Forum voor Democratie in 2020 een stabiele, scorende factor worden. De tijd zal het leren.