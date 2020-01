Forum voor Democratie wil referendum over klimaatbeleid organiseren: ‘Gevestigde partijen zijn bang!’

Als het aan Forum voor Democratie ligt, houdt Nederland binnenkort een referendum over het klimaatbeleid zoals dat door het kabinet, gesteund door GroenLinks en PvdA, gevoerd wordt in Nederland. De partij van Thierry Baudet vindt het een teken van angst dat de directe democratie momenteel z’n werk niet kan doen omtrent belangrijke politieke thema’s.

Alhoewel Forum voor Democratie de laatste tijd vooral inzet op thema’s als de stikstofcrisis en migratie, is de partij haar wortels nog niet vergeten: de directe democratie. FVD wilde de partij zijn die het bindende referendum invoerde en burgers meer zeggenschap geeft over het politieke beleid van Nederland. Maar het mocht niet zo zijn: in plaats van meer referenda, schafte het kabinet met hulp van D66 juist de raadgevende referenda af en deed het verder niets om burgerinitiatieven verder te laten ontplooien.

FVD is dat alles echter nog niet vergeten, en neemt zich voor om een hele serie referenda in Nederland te houden, over onderwerpen die de samenleving sterk verdelen. Het klimaatbeleid wordt genoemd, maar ook het huidige belastingregime krijgt een eervolle vermelding:

“Het referendum is afgeschaft omdat gevestigde partijen bang zijn voor de kiezer. #FVD wil dat kiezers zich over belangrijke thema’s als doorgaande massa-immigratie, onbetaalbaar klimaatbeleid en torenhoge belastingen kunnen uitspreken via referenda!”

Aldus de partij op Twitter. Voor wie dat ook wil, heeft FVD ook een suggestie: je ‘aansluiten bij de beweging,’ zo lezen we het aan het einde van de tweet over het houden van enkele referenda.