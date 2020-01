FVD met gestrekt been tegen “desastreus” kabinet: ‘miljoenen verloren omzet, banenverlies, mensen ten einde raad!’

Forum voor Democratie luidt de noodklok voor iedereen die werkzaam is in en om het baggeren. Behalve de bouw heeft ook deze sector het moeilijk dankzij de zeer strenge PFAS-regels die het kabinet heeft laten gelden. De mensen zijn ten einde raad dankzij de onwil van het kabinet om op hun economische problemen te reageren, stelt de partij.

Het gaat slecht met de bouw- en baggersector, zo lezen we vandaag bij Cobouw. Dankzij de zeer strenge PFAS-regels die het kabinet-Rutte III bijna pesterig liet ingaan afgelopen jaar, mogen veel bedrijven hun projecten niet meer uitvoeren. Er zouden gevaarlijke stoffen waar niemand van gehoord heeft zomaar vrij kunnen komen. Eén van de ondernemers die Cobouw sprak, denkt er zelfs al aan om zich permanent in het buitenland te vestigen. Ver weg van alle bizarre regels die de Nederlandse overheid invoert:

“Hoe anders is dat bij Van den Herik. De baggeraar heeft sinds de verruiming van de norm nog geen van zijn twaalf stilgelegde projecten kunnen opstarten. Om maar niet te spreken over het omzetverlies van 10 miljoen euro in 2019. “We teren nu op onze voorraad, maar over zo’n 5 à 6 maanden komt daar echt een einde aan”, vertelt directeur Jan Huijbers gepikeerd.

Ook Huijbers vreest het ergste. Als er niet snel iets gebeurt, is hij door zijn werkvoorraad heen. Dan moet hij actie gaan ondernemen. “Ik denk er nu al aan om dan naar het buitenland te emigreren en in Nederland geen vennootschapsbelasting meer te betalen. Dan ga ik daar het werk wel doen”, zegt de directeur opstandig. Huijbers is teleurgesteld en boos. Hij is alle vertrouwen in de politiek verloren. “Ik kan niet anders zeggen dan dat ik radeloos ben. De baggersector wordt hierdoor bewust naar de knoppen geholpen.””