FVD stampt falend EU-asielbeleid de grond in: ‘Zolang de grenzen open staan, blijven de bootjes komen!’

De EU heeft iets nieuws verzonnen: alle migratieregels op de schop gooien en dan helemaal opnieuw beginnen, maar dan wel zo dat álle landen gedwongen worden om mee te doen met het opvangen van migranten en asielzoekers. FVD ziet met lede ogen aan hoe Brussel het migratiebeleid linksom naar zich toetrekt en ziet er weinig heil in zolang de grenzen niet op noemenswaardige wijze gesloten worden.

De NOS bracht vandaag een omineus bericht voor migratie-hawks. Want wie dacht dat heel Europa inmiddels de boodschap wel begrepen had dat de grenzen dicht moeten en migranten aan de buitendeuren van Europa geweigerd, heeft het mis. De EU wil nog steeds niet aan betere grensbewaking en ziet meer oplossingen in het knevelen van de soevereiniteit van Oost-Europese landen. Als die nu eens gedwongen kunnen worden om meer migranten op te nemen, zou het probleem al een flink stuk richting oplossing zijn. Aldus dagdromen enkele eurocommissarissen:

“Tegelijkertijd vindt ze dat landen die weinig of geen migranten willen opvangen en ook geen geld wilden doneren, vooral uit Oost-Europa, verplicht moeten bijdragen aan het oplossen van de problemen van de zuidelijke lidstaten. “We moeten iets verzinnen waarbij een herverdeling niet de enige manier is om de landen te helpen die onder grote migratiedruk staan. Dat is een van de gevoelige onderwerpen waarover we nu aan het praten zijn. Maar ik denk niet dat vrijwillige solidariteit een optie is.”

Goed dat de EU-bazen even duidelijk zeggen dat de Hongarijes en Polens van deze wereld hun soevereiniteit moeten wegtekenen, want dan zal Oost-Europa vást instemmen met het aanpassen van de migratieregels… LOL. Een heilloze weg, dus. Maar dat zijn we gewend van de EU. Forum voor Democratie heeft echter andere oplossingen bedacht, zo schrijft de partij vandaag:

“De EU wil nieuw migratiebeleid, maar rept met geen woord over het sluiten van de grenzen voor kansarme asielzoekers. Zolang de grenzen open staan, blijven de bootjes komen. FVD wil échte oplossingen: sluit de grenzen en faciliteer opvang in de regio!”

Als de EU nu eens eerst dát ging proberen… en daarna pas weer eens nationale bevoegdheden van lidstaten afpakken. Wellicht komen we dan nog eens een keer ergens!