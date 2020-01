FvD trekt ten strijde tegen dreigend vuurwerkverbod: ‘Criminelen gaan ongestoord door met verzieken!’

Anders dan een hele verzameling linkse en christelijke partijen keert Forum voor Democratie zich niet tegen een eventueel vuurwerkverbod dat sinds vorige week boven de politieke markt zweeft. Volgens de partij lost het niets op, en ziet meer heil in keiharde handhaving. “De roep om een vuurwerkverbod is weer een typisch voorbeeld van struisvogelpolitiek,” aldus partijleider Thierry Baudet.

Anders dan partijen van linkse en christelijke snit, gaat Forum voor Democratie niet overstag om een vuurwerkverbod te steunen in de Tweede en Eerste Kamer. De beweging van Thierry Baudet vindt een vuurwerkverbod “struisvogelpolitiek.” Op social media legt Baudet uit waarom hij het geen goed idee vindt om al het vuurwerk in Nederland categorisch te verbieden:

“De roep om een vuurwerkverbod is weer een typisch voorbeeld van struisvogelpolitiek. Wegkijken voor de échte problemen en de achterliggende oorzaken; en liever een hele traditie verbieden waar miljoenen NLers vreedzaam en overlastvrij van genieten. Keihard optreden tegen vuurwerkoverlast, criminelen, vandalen. Bestaande regels strikt handhaven. Verhogen straffen, groepsaansprakelijkheid. […] Géén verbod dat miljoenen onschuldige burgers treft maar HERSTEL law&order!”

Op de website van Forum voor Democratie staat het plan van de partij in vijf punten uitgelegd. FVD wil dat er meer wordt gedaan om de import van illegaal vuurwerk te betuegelen, onder meer door illegaal vuurwerk als wapen te kenmerken. Ook moet de politie worden uitgebreid met nieuwe agenten, en daar waar nog steeds tekorten overzien moet het leger bijspringen. Daarnaast ziet de partij een zinnige oplossing voor de vuurwerkoverlast in een het verhogen van straffen en het invoeren van huisarrest voor notoire raddraaiers.

Ten vierde moet de politie iedereen van een groepje jongeren verantwoordelijk houden voor het afsteken van illegaal vuurwerk, en niet alleen degene die z’n aansteker onder de lont hield. Tenslotte moeten mensen die onveilig vuurwerk afsteken strenger worden vervolgd.

Het is nog niet bekend of het plan kan rekenen op steun in de Tweede Kamer buiten de Forum-gelederen.