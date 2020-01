FVD valt hoge brandstofaccijnzen aan: ‘U betaalt de prijs voor massale immigratie en idiote klimaatregels!’

Het is Forum voor Democratie menens: het is tijd dat de overheid ophoudt om de burger te gebruiken als melkkoe voor allerlei vormen van beleid waarvoor geen breed draagvlak bestaat. Nederlanders die de tank volgooien bij een benzinestation moeten niet gedwongen worden mee te betalen aan allerlei dure vormen van overheidsbeleid waarvan de effectiviteit sterk in twijfel wordt getrokken.

Pim Fortuyn maakte het in 2002 al onderdeel van zijn tragisch afgelopen verkiezingscampagne: het zogeheten Kwartje van Kok moest van tafel, de excessieve belasting die de overheid heft over elke liter brandstof die een consument tankt omdat hij nu eenmaal naar z’n werk of z’n zieke moeder moet. Lekker dokken voor de staatskas.

Bijna twee decennia later is er niets gebeurd om de visie van Fortuyn uit te voeren. Of zelfs erger: achtereenvolgende kabinetten hebben de belasting op benzine en diesel alleen maar verder opgevoerd, met wisselende smoezen die variëren van de economische crisis bestrijden tot het klimaat redden. De meeste politieke partijen hebben zich er maar bij neergelegd.

Op eentje na: Forum voor Democratie. De partij van Thierry Baudet wil zo snel mogelijk de brandstofaccijnzen weer verlagen, zo vertelt de club na het zoveelste bericht dat brandstof opnieuw duurder is geworden dankzij de overheid. Tijd om die kostenpost van miljarden uit het huishoudboekje van gewone Nederlanders te schrappen, vindt de partij:

“Brandstofaccijnzen kosten de burger jaarlijks miljarden, maar toch is tanken wéér duurder geworden. VVD en CDA hebben de accijnzen fors verhoogd. U betaalt de prijs voor de massale immigratie en de idiote klimaatregels. #FVD blijft hiertegen strijden!”

Of Forum slaagt in die opzet zal de tijd moeten uitwijzen. Maar gezien de grote aanwas van nieuwe leden kunnen we in ieder geval vaststellen dat dit idee in Nederland door velen hartstochtelijk gesteund zal worden.