FVD waarschuwt: ‘Als de ‘klimaatcrisis’ reden voor asiel wordt, is massale immigratie niet meer te stoppen!’

Oppositie Forum voor Democratie waarschuwt voor het laten samensmelten van twee belangrijke problemen van onze tijd: de klimaatverandering en de massa-immigratie. Als dat gebeurt, is het hek pas écht van de dam, aldus de partij van Thierry Baudet. Niemand die dan nog in staat is om onze grenzen op ordentelijke wijze te bewaken.

“Klimaatvluchtelingen hebben in toekomst mogelijk recht op asiel,” zo kopte de NOS gisteren. De staatsomroep vatte ontwikkelingen in de door flagrante mensenrechtenschenders gedomineerde VN-mensenrechtencommissie als volgt samen:

“Mensen die op de vlucht slaan voor de gevaren van klimaatverandering kunnen mogelijk in de toekomst niet meer gedwongen worden om terug te keren naar hun land. Deskundigen denken dat dat het gevolg is van een uitspraak van de VN-mensenrechtencommissie. Het ging om een zaak die een inwoner van Kiribati had aangespannen tegen Nieuw-Zeeland. “Dat betekent dat de VN erkent dat als internationale maatregelen uitblijven, landen in de toekomst klimaatvluchtelingen niet meer zomaar mogen terugsturen naar gebieden waar hun leven gevaar loopt of waar ze inhumaan behandeld worden”, zegt hoogleraar Jane McAdam van de Universiteit van New South Wales tegen de BBC.”

Hele landen moeten dan op basis van verdragsrecht elders op de wereld een woonplek krijgen, wellicht ook in Nederland. Forum voor Democratie ziet dat niet zo zitten en reageerde stellig op de berichtgeving van de publieke omroep: “Als de ‘klimaatcrisis’ een reden voor asiel wordt, is de massale immigratie niet meer te stoppen,” merkt de partij op: “Het samenvoegen van de klimaathype en de asielindustrie is een groot gevaar voor Nederland en Europa!”

De opmerking viel niet geheel verrassend niet overal in goede aarde. Sybren Kooistra, voormalig rechterhand van Jesse Klaver, greep de tekst aan om FVD met het Derde Rijk te vergelijken: “Logica is een groot gevaar voor ‘neofascisten’!”