Gaan we weer! Activistische bemoeials storten zich op ‘blackface’ bij Driekoningen: “Racisme!”

Niet Kerstmis is het volgende feest dat door de drammerige gelijkschakelaars moet worden aangepakt, maar Driekoningen. Want bij dit christelijke feest ter ere van het hooggeëerde bezoek voor baby Jezus was ook een zwarte koning. En als kinderen hem proberen te imiteren, dan moeten ze “blackface” maken en dat is nu eenmaal het allerergste ooit.

U dacht waarschijnlijk: ha, gelukkig: die dekselse Sinterklaas zit weer veilig met z’n klimaatvervuilende stoomboot in Spanje. Van die Zwartepietendiscussie zijn we voorlopig af! Op zich heeft u daar natuurlijk geen ongelijk in: zelfs Jerry Afriyie en Pegida hebben voorlopig hun buik wel weer even vol van de kleur op de snoet van de grootste vriend van de Goedheiligman.

Maar dat wil niet zeggen dat er niet één of ander SJW-ophefje te maken valt over een eeuwenoude traditie die ineens racistisch wordt gevonden in het licht van anachronistische huilbuien van plaatsvervangend beledigden. Want naast Zwarte Piet hebben we ook nog Driekoningen. U weet wel: de uiterste dag waarop de Kerstboom definitief de deur nog uit mag van menig etiquette-expert. Behalve dat is Driekoningen echter ook een koddig christelijk feest. Drie wijzen uit het oosten die de pasgeboren Jezus cadeautjes kwamen geven. En één van die wijzen was – aldus de overlevering – zwart.

Maar waag het eens jezelf zwart te schminken in een eerbetoon aan deze lang geleden overleden koninklijke kwibus. Dan ben je een heule heule erge racist! Zeggen… gekwalificeerde racismejankers die niets beters te doen hebben. Lees en zucht:

“‘Dat kunnen jullie niet menen’. Zo meldde lezer Jan Holtfester zich via Whatsapp bij de redactie van de Duitse krant Neue Rhein Zeitung in Kleef naar aanleiding van een artikel over Driekoningen. De christelijke feestdag is vandaag, 6 januari. ,,Blackfacing is niet meer van deze tijd. Het is racistisch. Het is op zich al erg dat een meerderheid van de bevolking dat niet eens ziet. Zich aanmatigt zwarte mensen te kunnen uitbeelden. Daar moeten we ons tegen verzetten”, aldus Holtfester in de NRZ. “

Nee, jongens. Dit houdt nooit meer op. Straks: geen “geblackfacede” eieren meer rondgebracht door Pasen, en met Valentijnsdag mag je alleen nog maar witte chocolade aan je geheime liefde geven. En op Dierendag zijn blackfacekatten, oftewel Siamezen, helemaal uit den boze.

Pas dus maar op hoor, want de antiracistische cancelcultuur komt je halen! Desnoods per WhatsApp-berichtje aan een lokale krant.