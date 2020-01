Geert Wilders lanceert plan om in vijf stappen immigratiefalen van dit kabinet te fixen: ‘Dit moet er gebeuren!’

Gisteren brak het nieuws dat dit kabinet totaal geen voortgang weet te boeken met het uitzetten van uitgeprocedeerde en anderszins illegale asielzoekers. Deels komt dat omdat men de eigen plannen om dat te realiseren niet eens wil uitvoeren. PVV-leider Wilders weet raad en komt nu met een plan van vijf stappen aanzetten om de deportatiemolen op gang te helpen. Dat is nodig, aldus Wilders, want “Dit kabinet kan niks. Tijd voor de PVV.”

Meestal grossiert de PVV niet zo in grootse plannen en houdt de partij het op wat felle oppositiekreten, maar nu zelfs het kabinet uitblinkt in nikserigheid wat betreft het aanpakken van het armzalige gehalte deportaties van uitgeprocedeerde asielzoekers dat daadwerkelijk succesvol wordt uitgezet is de maat voor Geert Wilders vol.

De PVV’er laat weten definitief zijn vertrouwen te zijn verloren in het idee dat dit kabinet ergens misschien nog capabel is. “Dit kabinet kan niks,” aldus een keiharde Wilders, die vervolgens verklaart: “Tijd voor de PVV.” Waarna de leider van de grootste oppositiepartij zijn plan uiteenzet om daadwerkelijk tot een hoger aantal uitzettingen te kunnen komen. Het bestaat uit vijf componenten:

“1 grenzen dicht voor nieuwe gelukzoekers

2 illegalen oppakken, uitzetten of opsluiten

3 #NEXIT

4 ambassadeurs onwillige landen uitwijzen

5 landingsrechten vliegmaatschappijen onwilllige landen intrekken enz.”

Niet alles zal even gemakkelijk zijn uit te voeren, al is het maar omdat er geen breed draagvlak is voor een Nederlands terugtreden uit de Europese Unie. Grenzen sluiten gaat ook lastig zolang Nederland nog onderdeel uitmaakt van de EU en Schengen. Ook is illegalen oppakken natuurlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Eén ding is echter duidelijk: niets doen, zoals het kabinet nu voor ogen lijkt te hebben, is in ieder geval geen optie.