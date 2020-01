Geert Wilders: ‘Open grenzen leidt tot een tsunami aan asielzoekers, en Nederlanders zijn de klos!’

De voorman van de grootste oppositiepartij is niet te spreken over de zogenaamde ‘wooncrisis’ waarover diverse media spreken. De PVV-voorman vraagt sarcastisch: “Gek hè” en wijst erop dat er teveel huurwoningen naar asielzoekers zijn gegaan, en te weinig naar gewone mensen die op de wachtlijst staan.

De Telegraaf vindt dat de problemen op de Nederlandse woningmarkt inmiddels de pan uitrijzen: “In Nederland is geen sprake meer van een wooncrisis, maar van heuse woningnood,” aldus de zelfbenoemde krant van wakker Nederland.

Die opmerking viel niet helemaal lekker bij PVV-leider Geert Wilders, die niet zoveel ophad met de achterliggende kille analyse: “De reden voor de scherp oplopende prijzen is het dalende aanbod en de aanhoudend hoge vraag.” Wilders had zelf een iets andere verklaring voor het feit dat het niet lekker meer loopt op de Nederlandse woningmarkt:

Onder de uiting van de oppositieleider doet ook één van zijn aanhangers haar verhaal. Ze vertelt over de wijze waarop haar zoon klem is gezet op de woningmarkt, mede dankzij het wanbeleid van de regering:

“Mijn zoon en schoondochter willen een koopwoning,zitten nu in een te dure huurwoning, ondanks dat beiden een goed salaris hebben is het niet te betalen of hij moet zich blauw gaan betalen. Hoelang moeten zij nog wachten zie het zeer somber in voor starters. Dit moet stoppen Geert.”