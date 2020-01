Geflipt GroenLinks wil dat EU even gaat scheidsrechteren bij Trump en Iran: ‘Voorkom dat ze regio in brand zetten!’

De grootste papieren tijger van de wereld moet even tussenbeide komen tussen het machtigste leger op aarde en het meest hondsdolle regime op aarde. Althans, dat is het plan van GroenLinks-Kamerlid Bram van Ojik. En wat zeggen we dan? Precies: hahahahahahaha!

Oorlog in het Midden-Oosten, nu Trump en Iran elkaar over en weer hebben aangevallen. Het zou zomaar kunnen, maar het zou ook kunnen dat de boel nu gedeëscaleerd wordt. Wie zal het zeggen? Nou, één instantie in ieder geval niet. En dat is de Europese Unie. Ongeacht het standpunt dat Nederland en de andere lidstaten van de Brusselse landenclub innemen, zullen Amerika en Iran zélf bepalen wat er staat te gebeuren in Irak en Iran.

Wat een logge bureaucratische instantie, zonder staand leger en altijd met zichzelf aan het kibbelen, daar precies kan doen aan oorlogspreventie is mij een raadsel. Maar het naïeve en idyllisch redenerende GroenLinks ziet kennelijk mogelijkheden om de uitgemergelde leeuw die de EU is tussen de twee strijdende partijen te werpen. En dan beide ervan te kunnen weerhouden een aanval uit te voeren. Dat maken we althans op uit een tweet van GroenLinks-Kamerlid Bram van Ojik:

“De EU moet onmiddellijk diplomatieke actie ondernemen om te voorkomen dat Iran en VS opnieuw naar wapens grijpen en de regio in brand zetten. GroenLinks wil nog deze week een debat met minister Blok.”

Nou, Brammetje, debatteer jij maar lekker een eind weg met minister Blok. Heel benieuwd wat Ursula von der Leyen straks gaat doet om eigenhandig een oorlog in Iran te stoppen. Roflolol!