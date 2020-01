Genant prutskabinet van open grenzen weigert EIGEN plannen uit te voeren om meer illegalen uit te zetten

Dit linkse D66/ChristenUnie-kabinet is weer eens poeslief voor illegale en uitgeprocedeerde asielzoekers. Het kabinet had een aantal plannen om te zorgen dat het aantal uitzettingen van deze mensen omhoog zou gaan, maar voert ze nu niet uit. Gewoon, omdat het kan.

Hoeveel bewijs hebben we nog nodig dat de huidige VVD gewoon een overbodige kopie is van D66 en GroenLinks? Sommige mensen hebben het kennelijk nog altijd niet begrepen, maar de feiten liegen niet. Uit onderzoek blijkt namelijk dat dit kabinet in weerwil van de eigen plannen niet in staat is om meer illegale migranten, veiligelanders, uitgeprocedeerde asielzoekers en andere ongewenste vreemdelingen uit te zetten. De reden is heel simpel: het kabinet is te laks om de eigen voorgestelde maatregelen op dit terrein in te voeren.

Het is werkelijk waar ongelooflijk:

“Groot probleem is dat herkomstlanden weigeren mee te werken aan de terugkeer van uitgeprocedeerde onderdanen. In het regeerakkoord werd daarom afgesproken om drukmiddelen te gebruiken, zoals het intrekken van ontwikkelingsgeld, landingsrechten of weigeren van visa; maatregelen die tevens in de verkiezingsprogramma’s van de VVD en het CDA stonden. Ook zouden er volgens het regeerakkoord ‘positieve prikkels’ worden ‘aangewend’, om landen aan te sporen tot medewerking. Geen van die maatregelen is echter uitgevoerd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Een van de oorzaken, vertellen bronnen rond dit ministerie, is dat handels- en diplomatieke belangen zwaarder wegen.”

Het is ronduit schandalig. Wat is het bestaansrecht nog van partijen als de VVD en het CDA? We hebben al een D66, en we hebben al een ChristenUnie. Wat is in vredesnaam het nut van nog twee van die centrumlinkse pro-migratiepartijen? Is deze Tweede Kamer daar niet al tot de nok toe gevuld mee?