Genietvideo! Vliegreis-grootgebruiker Dolf Jansen zegt sorry voor pro-vliegschaamtecolumn: ‘Was niet slim!’

Dolf Jansen moest vanmiddag live op NPO Radio 1 diep door de knieën. Meneer had namelijk opgeroepen om het vliegtuig minder te pakken (want klimaatvervuilend), terwijl hij zelf kriskras over de aardbol vliegt – van Ierland naar Sri Lanka. Deze week moest de BNNVARA-komiek dan toch maar sorry zeggen voor z’n hypocriete radiocolumnpje.

‘Mensen vinden dat ze recht hebben op vliegen’, zegt @DolfJansen. ‘Zij willen van niemand (en zeker niet van een magere lelijke vertegenwoordiger van de linkse kerk) horen dat ze dat beter niet kunnen doen. Ik heb daar niks over te zeggen en had dat ook beter niet kunnen doen.’ pic.twitter.com/jTJJYereaz — NPO Radio 1 (@NPORadio1) January 16, 2020

Het was vorige week niet bepaald de week van NPO-draaideurkomiek Dolf Jansen, die al meerdere decennia de ene na de andere totaal niet grappige cabaretvoorstelling mag geven namens BNNVARA. Sinds een poos is Dolf ook een zeer goed deugende columnist, en verkondigt hij het groene evangelie op de radio. Vorige week adviseerde de ‘lolbroek’ al zijn luisteraars om geen cruise of vliegreis meer te boeken. Want dat is zo slecht voor het klimaat.

Ja, haha, heel goed. Wij moeten een beetje het klimaat gaan redden terwijl Dolf Jansen de ene vakantie in Ierland na de andere NPO-BN’ers-reis in Sri Lanka aan elkaar rijgt. Maar deze week had Dolf spijt, zo merkte hij op. Hij had er niets over moeten zeggen, en nu vindt hij dat bedrijven vooral de kosten van de klimaatverandering moeten gaan betalen. Mooi hoor. Heel fijn! Aai over de bol.

Hoe onzinnig vliegschaamte is, werd gisteren al uit de doeken gedaan door onze onvolprezen columnist Kenneth Steffers: “Wat mij betreft mag iedereen activistisch de barricade opklimmen om te strijden tegen de commerciële luchtvaart, maar neem dan de volgende keer ook maar gewoon de trein naar verre bestemmingen zoals Sri Lanka of de Verenigde Staten. En anders: doe gewoon niet zo hypocriet om voor de bühne een beetje te willen deugen en kom gewoon uit de kast als vliegtuigpassagier,” zo liet hij op deze plek optekenen.