Gestoord SJW-links (Arzu Aslan, Anousha Nzume) gaat door het lint om Aart Staartjes postuum tot racist te verklaren

Nog nauwelijks is het lichaam van Sesamstraat-held Aart Staartjes koud, of allerlei haatdragende zogenaamde “anti-racisten” staan al klaar om de jeugdheld van miljoenen Nederlanders nog geen dag na het bekend worden van zijn overlijden tot “racist” uit te roepen en hem door het slijk te halen. Voorop in de strijd gaan Twitterfenomeen Arzu Aslan en subsidiepodcaster Anousha Nzume.

We kunnen allemaal nog zo hard roepen dat er minder subsidie naar de NPO moet, maar één man moet toch wel de ultieme verbintenis zijn tussen alle Nederlanders: Aart Staartjes, oftewel meneer Aart. Altijd chagrijnig, maar ook misten we hem allemaal als hij een aflevering niet in Sesamstraat zat. Aart was die brombeer van een oom die je elke dag kon bekijken. Hij was van ons allemaal: want voordat we links, rechts, social justice warrior of trekkeremoticon waren, waren we allemaal kinderen.

Behalve dan Arzu Aslan. Arzu is kennelijk nooit een kind geweest, maar alleen een intens zure linkse troll. Met alleen maar hatelijk gejank, en nooit eens een keer een opbouwende opmerking. Ook zij “herdacht” Aart Staartjes, op haar geheel eigen manier:

En natuurlijk was er uit de radicaal-linkse antiracismehoek meteen bijval voor Aslan. Zoals van Dipsaus-podcastbrabbelaar Anousha Nzume. Zij vond het eerder al nodig om een eerbetoon aan een overleden dichter te verstoren, want hij was een “witmang“. En nu dus ook lekker samen met Arzu Aslan urineren over het nog niet eens gevulde graf van Aart Staartjes:

Kijk, dit bedoel ik. Anousha en haar Dipsaus-kliekje laten met passief-agressieve likejes weten dat ze het prima vinden om te lachen om witte doden. Want “omgekeerd racisme bestaat niet” blablablabla. Zieke figuren. Uiterst schadelijk voor de strijd tegen Echt Racisme. https://t.co/mMnfU5HbPm pic.twitter.com/Vv2uz6Z6dC — Jamal Ouariachi (@jamalouariachi) January 12, 2020

Wat zit dit land toch ook vol hatelijke schertsfiguren. Rust zacht, Aart Staartjes. Gelukkig hoeft u deze onzin niet meer mee te krijgen.