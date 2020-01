Haagse burgemeester Johan Remkes stuurt aan op ‘handhaafbaar vuurwerkverbod’

Kort na de jaarwisseling laat de roep om een verbod op consumentenvuurwerk zich steeds luider horen. De Haagse burgemeester Johan Remkes wil nu dat de minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus met burgemeesters, brandweer, politie en geneeskundigen nog dit jaar om tafel gaan zitten voor een ‘handhaafbaar vuurwerkverbod.’

De waarnemend burgemeester van Den Haag vind dat we te maken hebben met een ‘verhuftering’ van de Nederlandse samenleving. “Het is niet alleen vuurwerk, maar ook het in de fik steken van auto’s en containers. Dat auto’s in de hens gaan, is niet normaal”, aldus Remkes in het televisieprogramma Buitenhof.

Ik vind het niet normaal dat ouders niet weten waar hun kinderen uithangen. Johan Remkes in #buitenhof pic.twitter.com/gFjHxmDCTU — Buitenhof (@Buitenhoftv) 5 januari 2020

Remkes werd afgelopen najaar geïnstalleerd als waarnemend burgemeester van Den Haag nadat Pauline Krikke terugtrad vanwege de levensgevaarlijke situatie met de vreugdevuren in het jaar daarvoor. Remkes gaf als opvolger van Krikke geen vergunningen af aan Duindorp en Scheveningen om tijdens de jaarwisseling 2019-2020 een vreugdevuur te organiseren. Daarop braken er ernstige rellen uit in de Haagse stadsdelen.

Remkes staat nog steeds achter zijn besluit om de vreugdevuren te verbieden. “Het was al drie keer eerder misgegaan”, aldus de burgemeester. In 2013 viel er een brandende stapel om, vijf jaar later ging het bijna mis en in 2019 was er de gevaarlijke vuurzee boven Scheveningen.

Nog deze maand wil Remkes om tafel gaan zitten met de organisatoren van de vreugdevuren om te pijlen hoe de vergunningsprocedure in aanloop naar de volgende jaarwisseling wel succesvol kan worden doorlopen.