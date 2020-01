Hahaha, even lachen hoor! Tunahan Kuzu (DENK): “Onze loyaliteit ligt bij Nederland!”

Even het dagelijkse lachmomentje. Tunahan Kuzu die gewoon beweert dat zijn loyaliteit écht bij Nederland ligt. En heus niet bij een zekere republiek die de illusie hooghoudt het nieuwe Ottomaanse Rijk te zijn. Nee hoor, echt waar!

Toegegeven: de wijze waarop partijen als SGP, ChristenUnie en de PVV dwepen met Israël vind ik ook wel een beetje overdreven. Natuurlijk: bevestig volmondig dat het land bestaansrecht heeft en veroordeel fantasieën over Joden de zee of de rivier de Jordaan indrijven. Pak de terreurorganisaties aan die tegenwoordig doorgaan voor de legitieme Palestijnse politieke leiders en verzet je tegen die idiote queeste die Arabische landen hebben ontketend tegen Israël in de Verenigde Naties. Maar uiteindelijk is Israël gewoon een land, hè, en zijn het niet de Backstreet Boys eind jaren ’90. Laten we het fangirlen even terugbrengen tot het niveau van normale waardering voor de muziek.

Dus als zo’n Gert Jan Segers zegt dat zijn “eerste loyaliteit” bij Israël ligt, dan is dat geen uiting van vriendschap maar een typisch voorbeeld van Israël-afgoderij. Het mag wel een tandje minder.

Hoe dan ook, als er in de hele Haagse kaasstolp iemand is die daar vervolgens géén punt van moet maken, dan is het DENK-uierkruier Tunahan Kuzu wel. Zijn partij heeft altijd wel wat te rellen als de diplomatieke relatie tussen Nederland en Turkije stroef verloopt, en nooit is de reactie dan eenduidig voor ons eigen land. Dat zo’n Kuzu dan op Twitter verkondigt dat zijn loyaliteit (let wel op: dus niet zijn eerste loyaliteit!) bij Nederland ligt, dan moeten we allemaal wel even hard lachen met z’n allen.

Met een paar minuten googlen vind je Kuzu bij vlaggen van de Grijze Wolven, de Palestijnen en – zoals boven dit artikel – Turkije. Wie denkt Kuzu in vredesnaam dat hij is om Gert Jan Segers, de ChristenUnie of wie dan ook aan te vallen op een vermeend gebrek aan loyaliteit voor Nederland? Schei toch een keer uit, vriend. Je bent de grootste hypocriet die op twee benen rondloopt. Alle zogenaamd inclusieve Hollywood- en Windsor-vrienden van Jeffrey Epstein kunnen daar nog een flink puntje aan zuigen.