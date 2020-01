Heerlijk! Pieter Omtzigt pakt anti-rechtsstatelijke semi-dictator Rutte aan: ‘Wat hij deed is doodeng!’

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt heeft geen goed woord over voor de onbeschofte wijze waarop premier Rutte afgelopen maandag uithaalde naar SP-Kamerlid Renske Leijten. De VVD-voorman sprak tutoyeerde haar, sprak haar aan met haar voornaam, riep dingen als “schei toch uit” en sprong in de bres voor kwaadwillende Belastingdienst-ambtenaren die duizenden mensen diep de schulden in hebben geduwd. “Doodeng,” aldus het oordeel van de CDA-parlementariër.

Afgelopen maandag was er een flinke clash in de Tweede Kamer. Minister-president Rutte schoot flink uit zijn slof tegenover SP-Kamerlid Renske Leijten, die de premier flink de duimschroeven aandraaide bij het debat over de kinderopvangtoeslagaffaire. Ze vertelde over het baantjescarrousel waarbij topambtenaren duizenden burgers diep de schulden in kunnen trappen, maar daarna na aantoonbaar gefaald te hebben wél door konden naar de volgende ruimbetaalde benoeming. Rutte vond dat hij voor die schuinsmarcheerders in de bres moest springen, en beet de oppositievertegenwoordigster stevige en soms onbeschaafde teksten toe. Van “Hou toch op!” tot neerbuigend “Renske.”

Pieter Omtzigt onthulde samen met Leijten de hele kinderopvangtoeslagaffaire, en was er niet van gediend hoe de regeringsleider zijn politieke kompaan bejegende. Omtzigts CDA mag dan wel met de VVD in één kabinet zitten, maar dat betekent niet dat Omtzigt zich hoeft te gedragen als de trekpop van Rutte. Dus koos de christendemocraat de kant van zijn socialistische ambtsgenoot:

“Hoezo kun je wel zeggen dat iemand iets fout heeft gedaan? (Het stopzetten van kinderopvangtoeslag, red.) Maar als je het besluit vervolgens wilt checken op juistheid, dan hebben ze die dossiers niet. Dat kan niet in een rechtsstaat. De Rijksarchivaris moet daar achteraan”, vindt Omtzigt. “Het moet controleerbaar zijn wie heeft besloten om deze mensen zo te behandelen. Premier Rutte gaf de indruk dat hij niet eens wilde weten wie daar de besluiten neemt. Dat is echt doodeng, wat Rutte daar deed”, zegt Omtzigt tegen presentator Sven Kockelmann. “Ik vraag al meer dan een jaar om de documenten waar de beslissingen in staan om de toeslagen van deze mensen stop te zetten, tegen de wet in”, zegt Omtzigt. Maar hij heeft nog geen document gezien, “wat ik wel weet is dat er al verrekte veel documenten zijn verdwenen.”

Mark Rutte een veeg uit de pan geven is klein bier voor Pieter Omtzigt. Eerder al, mede dankzij zijn aandringen, moest de Maltese premier Joseph Muscat aftreden. Ook Muscat nam het niet zo nauw met de rechtsstaat, en liet zijn naaste medewerkers een moordonderzoek frustreren. Nadat Omtzigt op de zaak was gezet, werd de druk al snel te groot voor de man over wie gefluisterd wordt dat vanuit zijn kantoor wellicht zelfs de opdracht tot de moord is gegeven.

Dus Omtzigt heeft al een scalp van een regeringsleider aan zijn riem hangen. Rutte kan de komende tijd daarom maar beter goed uitkijken wat hij zegt en doet…