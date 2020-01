Hop! FVD rijdt VVD en CDA klem: ‘Ons landschap verminken met windmolens en zonneweides is hun doelbewuste keuze!’

Het Forum voor Democratie van Thierry Baudet is niet te spreken over de wijze waarop zogenaamde centrum-rechtse partijen VVD en CDA het land volbouwen met weide na weide vol zonnepanelen, en het ene giga-windpark na het andere. Als het aan FVD ligt, gaan we veel esthetischer met ons landschap om – en doet inspiratie op in het Verenigd Koninkrijk.

Windmolens draaien niet op wind, aldus het oude door Mark Rutte gebezegd adagium, maar op subsidie. Dat hij de verkiezingen van 2010 mede won door die uitspraak is de premier inmiddels heel handig vergeten, want zijn kabinetten bouwen het ene na het andere windpark. En nu de zonnepanelengekkies van D66 ook zijn aangeschoven, heeft ook het fenomeen zonneweide z’n intrede in Nederland gedaan. Los van het feit dat zulke energiebronnen de prijs voor stroom flink opdrijven, zijn ze ook niet erg esthetisch. Sterker nog: Forum voor Democratie spreekt onomwonden van landschapverminking, en wijst daarvoor heel precies naar bewindslieden van de twee grootste regeringspartijen: VVD en CDA.

Maar het hoeft zo niet te gaan, vindt de beweging van Thierry Baudet. We kunnen best én verduurzamen, én ons landschap niet omtoveren in een dystopie. Daarvoor hoeven we slechts even te kijken naar hoe ze dat in het Verenigd Koninkrijk doen. De partij meldt:

“Ons landschap verminken met windmolens en zonneweides is een doelbewuste keuze van VVD en CDA. In landen als het Verenigd Koninkrijk wordt gewerkt aan innovatieve vormen van kernenergie om te voldoen aan de energiebehoefte. Dit kan ook in Nederland!”

En toont een afbeelding van de “small modular reactors” die de Britse regering samen met Rolls-Royce wil bouwen in het land. Dit is hoe ze werken:

Ook iets voor Nederland? Thierry Baudet ziet het zitten. Straks ook VVD en CDA nog? Wellicht, al lijken die voorlopig nog wel even zoet met hun zond- en windspeeltjes.