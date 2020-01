Hoppa! Onbeschofte NPO-bobo Sander Schimmelpenninck aangepakt: ‘Hij is graaf?! Eerder Lord Wanhoop!’

Kersvers OP1-presentator Sander Schimmelpenninck ligt zwaar onder vuur nadat hij presentatrice Yolanthe Cabau Van Kasbergen vergeleek met een “kat met het syndroom van Down”, wat niet alleen een onbeschofte vrouwonvriendelijke opmerking was maar ook nog eens uiterst beledigend naar mensen met het syndroom van Down. Bij SBS6 maakte Guido den Aantrekker finaal gehakt van het volgevreten NPO-mannetje.

Vrouwenhaters komen voor in verschillende vormen en maten, maar Sander Schimmelpenninck is misschien wel de meest salonf√§hige van allemaal. Hij heeft zich naar binnen weten te kletsen bij de NPO, waar hij nu de talkshow OP1 medepresenteert met negen collega’s. Maar tussen het eten uit de staatsruif door heeft de aristocratische mediaman ook nog wel wat absurde teksten klaarliggen over het hem niet bevallende uiterlijk van vrouwen.

Zoals actrice en presentatrice Yolanthe Cabau Van Kasbergen, die NPO-graaf Schimmelpenninck een “kat met Down” noemde. Niet alleen uiterst grievend voor iedereen die familieleden met Down heeft, maar ook nog eens uiterst vrouwonvriendelijk. Bij SBS Shownieuws wist Story-hoofdredacteur Guido den Aantrekker de juiste snaar te raken door de verwaande aristocraat aan te spreken op zijn adellijke titel. Ooit was dat een soort keurmerk voor fatsoen, tegenwoordig een decadente titel voor arrogante corpsballetjes.

Dus hoezo, Graaf Sander? Eerder Lord Wanhoop. Een beetje goedkoop scoren over de rug van een actrice die met een IVF-behandeling bezig was en kinderen met het syndroom van Down. En daarna ook nog eens even arrogant appen dat ze bij het programma allemaal “dom” zijn en ze hem en z’n nouveau riche-blaadje niet meer hoeven te bellen. Nou, poepoe. Wij zijn onder de indruk hoor! Van een heleboel dingen, zelfs, maar niet van Lord Wanhoop en z’n gepriviligeerde pestgedrag. De groetjes, Sander!